В Белом доме анонсировали встречу лидеров США, России и Китая 19 ноября

Как отметил представитель Вашингтона, главы государств могут встретиться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Мероприятие пройдет 18-19 ноября в китайском Шэньчжене.

По данным Белого дома, американский президент Дональд Трамп на встрече планирует поднять вопрос сокращения ядерных арсеналов. При этом Вашингтон не ожидает, что по итогам контакта стороны выработают соглашение в этой сфере.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявлял о планируемой на саммите АТЭС встрече российского лидера Владимира Путина с Дональдом Трампом.

