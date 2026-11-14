В Белом доме анонсировали встречу лидеров США, России и Китая 19 ноября
Администрация США заявила о планах провести трехстороннюю встречу лидеров России, Китая и Соединенных Штатов 19 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Как отметил представитель Вашингтона, главы государств могут встретиться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Мероприятие пройдет 18-19 ноября в китайском Шэньчжене.
По данным Белого дома, американский президент Дональд Трамп на встрече планирует поднять вопрос сокращения ядерных арсеналов. При этом Вашингтон не ожидает, что по итогам контакта стороны выработают соглашение в этой сфере.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявлял о планируемой на саммите АТЭС встрече российского лидера Владимира Путина с Дональдом Трампом.
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