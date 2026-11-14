С космодрома Восточный запустили «Союз-2.1б» с частными спутниками

Ракету-носитель «Союз-2.1б» с аппаратами «КОЭН» и «Киноспутник» успешно запустили с космодрома Восточный. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Произведен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" производства Ракетно-космического центра "Прогресс" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") с космическими аппаратами "КОЭН" (компания "МТ-ЛАБ") и "Киноспутник" (Группа компаний "Спутникс")», - указано в сообщении.

Союз-2.1б запустили в 04:16 мск.

Впервые в истории российской космонавтики основную полезную нагрузку ракеты составили частные космические аппараты.

Ранее с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником.

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Фото: t.me/roscosmos_gk
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