США лишили статуса ликвидировавшей корь страны
Панамериканская организация здравоохранения лишила США статуса государства, где ликвидирована эндемичная передача кори. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
В 2026 году в Штатах зафиксировали 5,4 тысячи случаев кори, это стало наибольшим показателем за несколько десятилетий. Так, в ноябре в штатах Пенсильвания, Нью-Йорк и Висконсин было зарегистрировано пять смертельных случаев из-за вспышек заболевания, не связанных между собой.
США получили статус ликвидировавшей корь страны в 2000 году благодаря масштабной вакцинации. Для восстановления этого статуса государству необходимо добиться прекращения непрерывной передачи вируса на протяжении как минимум года.
Ранее министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший призвал американцев делать прививки от кори. При этом он высказал мнение, что вакцинация не должна стать обязательной.
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