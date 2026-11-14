СМИ: Зеленский нагрубил Мелони при встрече на саммите ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский допустил упрек в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони во время приветствия на полях неформальной встречи Евросоюза в Дублине. Об этом сообщает издание Il Fatto quotidiano.

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По его данным, при встрече премьер «ласково» отметила, что давно не виделась с украинским политиком.

«Зеленский сухо отвечает <…> : "Ты же этого не хотела...", Мелони говорит дипломатично, смущенно улыбаясь: "Нет". Не самый приятный момент для главы итальянского правительства», — говорится в публикации.

В последний раз политики встречались в июле на саммите НАТО в Анкаре.

Ранее Зеленский нецензурно выругался, отвечая на вопрос журналиста ИС «Вести» Валентина Богданова о приезде в Москву.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ИталияВладимир Зеленский

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