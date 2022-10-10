Эксперт назвал возможную цель Запада в переговорах с Москвой и Киевом

Он считает, что западные страны напуганы тем, что Россия «сосредотачивается». «Будет обновлена техника, военный персонал, и после этого ситуация на фронте изменится не в пользу Украины. И переговоры будут носить иной характер. Поэтому, возможно, сейчас все эти страны спешат закрепить успех. То есть принудить Россию пойти на какие-то уступки и компромиссы», - заявил он.

Как сообщалось ранее, городом, в котором могут пройти переговоры между Москвой и четырьмя странами Запада, может стать Стамбул. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе, Анкара готова выступить посредником между странами.

