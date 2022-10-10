Эксперт назвал возможную цель Запада в переговорах с Москвой и Киевом

Возможные переговоры в Стамбуле между Москвой Западом нужны для того, чтобы вынудить РФ пойти на компромисс ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Совета при российском президенте по межнациональным отношениям Богдана Безпалько.

Песков заявил, что информации о переговорах РФ и Запада пока нет

Он считает, что западные страны напуганы тем, что Россия «сосредотачивается». «Будет обновлена техника, военный персонал, и после этого ситуация на фронте изменится не в пользу Украины. И переговоры будут носить иной характер. Поэтому, возможно, сейчас все эти страны спешат закрепить успех. То есть принудить Россию пойти на какие-то уступки и компромиссы», - заявил он.

Как сообщалось ранее, городом, в котором могут пройти переговоры между Москвой и четырьмя странами Запада, может стать Стамбул. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе, Анкара готова выступить посредником между странами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападСпецоперацияПереговорыУкраина
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