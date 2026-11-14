Суд не разрешил Лерчек выехать в Китай на лечение
Суд отклонил просьбу блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) о разрешении выехать в Китай для лечения рака желудка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
«Если приговор приводится в исполнение в месте, на которое не распространяется юрисдикция суда, постановившего приговор, то вопросы, указанные в части первой настоящей статьи, разрешаются судом того же уровня, а при его отсутствии в месте исполнения приговора - вышестоящим судом», - отметили в инстанции.
Подчеркивается, что поданное ходатайство о разъяснении возникающих при исполнении приговора сомнений и неясностей «не подлежит рассмотрению… районным судом города Москвы».
Ранее Чекалиной дали пять лет лишения свободы условно по делу о незаконных многомиллионных переводах за рубеж и оштрафовали на 763 млн рублей. Блогер направила президенту Владимиру Путину обращение с просьбой о помиловании.
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