Суд не разрешил Лерчек выехать в Китай на лечение

«Если приговор приводится в исполнение в месте, на которое не распространяется юрисдикция суда, постановившего приговор, то вопросы, указанные в части первой настоящей статьи, разрешаются судом того же уровня, а при его отсутствии в месте исполнения приговора - вышестоящим судом», - отметили в инстанции.

Подчеркивается, что поданное ходатайство о разъяснении возникающих при исполнении приговора сомнений и неясностей «не подлежит рассмотрению… районным судом города Москвы».

Ранее Чекалиной дали пять лет лишения свободы условно по делу о незаконных многомиллионных переводах за рубеж и оштрафовали на 763 млн рублей. Блогер направила президенту Владимиру Путину обращение с просьбой о помиловании.

