В Совбезе РФ заявили о полном упадке уровня жизни в Прибалтике

Упадок уровня жизни наблюдается в прибалтийских странах, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

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Как отметил Шевцов, во времена СССР Прибалтика была «витриной» Советского Союза.

«И что сейчас? Полная деградация, деиндустриализация и упадок уровня жизни», - указал замсекретаря СБ.

Ранее глава правового департамента МИД России Максим Мусихин заявил, что Москва намерена судиться со странами Прибалтики из-за дискриминации русскоязычных.

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ФОТО: НСН / Светлана Ключкина
ТЕГИ:ПрибалтикаСовет Безопасности РФ

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