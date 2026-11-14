В Совбезе РФ заявили о полном упадке уровня жизни в Прибалтике
14 ноября 202603:31
Юлия Савченко
Упадок уровня жизни наблюдается в прибалтийских странах, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
Как отметил Шевцов, во времена СССР Прибалтика была «витриной» Советского Союза.
«И что сейчас? Полная деградация, деиндустриализация и упадок уровня жизни», - указал замсекретаря СБ.
Ранее глава правового департамента МИД России Максим Мусихин заявил, что Москва намерена судиться со странами Прибалтики из-за дискриминации русскоязычных.
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