В 12 субъектах РФ средняя пенсия превысила 30 тысяч рублей
Средний размер пенсии в октябре текущего года превысил 30 тысяч рублей в 12 регионах России, следует из данных Социального фонда. Об этом пишет РИА Новости.
В целом по стране средний размер пенсии в указанный месяц составил 25 481 рубль. Этот показатель рассчитывают как отношение общей суммы назначенных выплат к численности пенсионеров, которые состоят на учете в системе СФ.
Самый большой размер среднего пенсионного обеспечения среди работающих и неработающих граждан зафиксировали в Чукотском автономном округе (42,2 тысячи рублей), Магаданской области (37,8 тысячи), Камчатском крае (37,7 тысячи), Ханты-Мансийском АО - Югре (37,2 тысячи), Ямало-Ненецком АО (36,6 тысячи).
Кроме того, пенсии больше 30 тысяч рублей выплачивают в Мурманской области (34,4 тысячи), на Сахалине (33,9 тысячи), в Якутии (33,8 тысячи), Республике Коми (32,4 тысячи), Архангельской области (31,8 тысячи), а также в Карелии (31,1 тысячи) и Ненецком АО (39 тысяч).
Ранее председатель «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что размер пенсий в РФ должен составлять как минимум 40% от прежнего заработка гражданина.
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