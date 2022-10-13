В Белом доме заявили, что Байден не намерен проводить встречу с Путиным
Американский лидер Джо Байден не собирается проводить встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, президент США надеется на «серьезное предложение» по обмену заключенными с Москвой, однако встречаться с Путиным в планы Байдена не входит.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что сейчас не видит смысла проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но согласился бы обсудить с ним проблему заключенных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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