В Белом доме заявили, что Байден не намерен проводить встречу с Путиным

Американский лидер Джо Байден не собирается проводить встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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По ее словам, президент США надеется на «серьезное предложение» по обмену заключенными с Москвой, однако встречаться с Путиным в планы Байдена не входит.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что сейчас не видит смысла проводить переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но согласился бы обсудить с ним проблему заключенных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденВладимир Путин
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