Помощник Путина ответил на отказ Зеленского от переговоров крылатой фразой

По его словам, в этой связи он может вспомнить крылатую фразу.

«Всем известны высказывания Зеленского о том, что он не будет вести переговоры с Путиным. Я в этой связи вспомню известную фразу: «никогда не говори никогда», - сказал Ушаков журналистам.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам, но уже с другим президентом России, сообщает RT.

