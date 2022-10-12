Помощник Путина ответил на отказ Зеленского от переговоров крылатой фразой
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что всем известны высказывания украинского лидера Владимира Зеленского об отказе вести переговоры Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
По его словам, в этой связи он может вспомнить крылатую фразу.
«Всем известны высказывания Зеленского о том, что он не будет вести переговоры с Путиным. Я в этой связи вспомню известную фразу: «никогда не говори никогда», - сказал Ушаков журналистам.
Ранее Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам, но уже с другим президентом России, сообщает RT.
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