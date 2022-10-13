ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию по референдумам
Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
За принятие документа проголосовали 143 страны, против выступили пять стран (Россия, Белоруссия, КНДР, Никарагуа, Сирия), воздержались 35, из них — Китай, Индия, ЮАР. Резолюция также содержит призыв к урегулированию конфликта вокруг Украины путем переговоров.
Для принятия резолюции ее должны были поддержать не менее двух третей участников голосования.
Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла решение не проводить тайное голосование по резолюции Запада о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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