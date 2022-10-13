Лавров заявил, что Россия рассмотрит серьёзные предложения по переговорам

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью изданию «Известия» заявил, что в контексте переговоров по Украине Россия рассмотрит только «конкретные серьёзные предложения».

Зеленский отказался от переговоров с Россией

По его словам, Москва «ни за кем бегать не будет».

«У Вашингтона семь пятниц на неделе. Почти столько же, сколько у Владимира Зеленского... Мы ни за кем бегать не будем, если будут конкретные серьёзные предложения, мы готовы их рассмотреть», - заключил министр.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не собирается вступать в переговоры с Москвой от лица Киева о мирном урегулировании украинского кризиса, сообщает журнал «Профиль».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияПереговорыУкраинаРоссияСергей Лавров
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