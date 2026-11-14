Трамп: В США 32 человека пострадали из-за столкновения танкера с лайнером

Танкер врезался в речной круизный лайнер с пассажирами в Новом Орлеане в США, пострадали более трех десятков человек. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Трудно поверить, но в результате этого серьезного столкновения никто не погиб. Тридцать два человека находятся в больнице», - указал глава государства.

По словам мэра Нового Орлеана Хелены Морено, столкнулись лайнер American Heritage и танкер Atlantic Asphalt, второе судно потеряло управление. Когда пассажиры круизного лайнера начали сходить с борта, корабль начал тонуть, опрокинулся и перевернулся. Пропавших без вести в результате ЧП нет, у пострадавших не зафиксировали серьезных ранений.

Ранее в Турции загорелось экскурсионное судно Toys Boat с более чем ста пассажирами, обошлось без жертв.

