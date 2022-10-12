Эрдоган и Путин обсудят участие Турции в переговорах с Украиной
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным посредничество Турции в урегулировании ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя президента Турции Ибрагима Калына.
По его словам, Эрдоган – единственный, кто «может усадить за стол переговоров Зеленского и Путина». Отмечается, что сегодня сторонников продолжения украинского конфликта больше, чем сторонников урегулирования. Калын отметил, что это уже не конфликт между РФ и Украиной, а противостояние Запада и России.
Старший научный сотрудник Центра цивилизационных исследований стран Востока Андрей Чупрыгин заявил НСН, что Эрдогана можно назвать миротворцем в кавычках, потому что украинский кризис он использует для усиления собственных позиций перед парламентскими выборами в Турции.
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