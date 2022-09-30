Путин призвал Украину вернуться за стол переговоров

Президент РФ Владимир Путин во время выступления в Кремле призвал Украину вернуться за стол переговоров.

«Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, ту войну, которую он развязал ещё в 2014 году, и вернуться за стол переговоров», - заявил российский глава.

При этом он заявил, что Киев должен с уважением относиться к выбору людей в Донбассе и на «освобожденных территориях». По мнению Путина, «только таким может быть путь к миру».

В Кремле сегодня проходит церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий.


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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:РеферендумДонбассВладимир Путин
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