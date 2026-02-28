«Автостат»: Почти 70% российского автопарка составляют машины старше 10 лет

Автомобили возрастом 4–7 лет (2019–2022 годов выпуска) составляют 13,2 % парка, что соответствует 6,26 млн единиц. На машины 8–10 лет (2016–2018 годов выпуска) приходится 9,9 % автопарка, или 4,73 млн единиц. Наименьшую долю занимают самые молодые автомобили — в возрасте до 3 лет (2023–2025 годов выпуска): их насчитывается 3,73 млн единиц, что составляет 7,9 % от общего числа зарегистрированных машин.

Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько сказал НСН, что у автосервисов упал спрос по тем клиентам, которые могут себе сами организовать ремонт автомобиля, однако нередко умельцы прибегают потом к специалистам с разобранными деталями и просят помощи.

