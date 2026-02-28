Работу аэропортов Дубая приостановили на неопределенный срок

Оператор воздушных гаваней DubaiAirports объявил о приостановке работы аэропортов Дубая — крупнейшего города ОАЭ — на неопределённый срок.

«Щит» и «Ярость»: США и Израиль атаковали Иран

Согласно официальному релизу на сайте компании, все рейсы между аэропортами Dubai International (DXB) и Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC) остановлены до дальнейшего уведомления.

Пассажиров просят не приезжать в аэропорты в период действия ограничений и уточнять расписание вылетов напрямую у своих авиакомпаний.

Из‑за отмены всех рейсов возле аэропорта скопились большие толпы людей с багажом. Всех посетителей авиагавани эвакуируют и размещают в отелях. Ранее в тот же день «Аэрофлот» отменил все рейсы в Дубай и Абу‑Даби на 28 февраля, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:АэропортыОАЭДубайТуристыРоссийские Туристы

Горячие новости

Все новости

партнеры