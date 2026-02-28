Работу аэропортов Дубая приостановили на неопределенный срок

Согласно официальному релизу на сайте компании, все рейсы между аэропортами Dubai International (DXB) и Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC) остановлены до дальнейшего уведомления.



Пассажиров просят не приезжать в аэропорты в период действия ограничений и уточнять расписание вылетов напрямую у своих авиакомпаний.



Из‑за отмены всех рейсов возле аэропорта скопились большие толпы людей с багажом. Всех посетителей авиагавани эвакуируют и размещают в отелях. Ранее в тот же день «Аэрофлот» отменил все рейсы в Дубай и Абу‑Даби на 28 февраля, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

