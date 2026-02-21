Готовятся к агрессии Украины? Зачем Польше склады с минами на востоке
Политолог Малек Дудаков в эфире НСН назвал заявления польских властей о складах с запасами мин «работой электората с внутренней аудиторией».
Польша объявила о создании складов с противопехотными минами не только якобы из-за «российской угрозы», а еще для борьбы с Украиной, в случае ее агрессии у западных границ, и для внутренней политической игры на фоне предстоящих парламентских выборов. Об этом в беседе с НСН заявил политолог Малек Дудаков.
Ранее премьер Польши Дональд Туск на фоне выхода Варшавы 20 февраля из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин объявил, что на востоке страны будут созданы склады с запасами мин, чтобы в случае угрозы заминировать свои границы за 48 часов.
Дело в том, что Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана в декабре 1997 года и вступила в силу в марте 1999-го. К конвенции присоединились 163 страны. Однако в 2025-м из Оттавской конвенции вышли Финляндия и страны Прибалтики. Дудаков объяснил, с чем теперь связан выход Польши.
«Обстановка внутри Польши во всех аспектах очень напряженная. Конечно, нынешнее решение польских властей, и в частности Дональда Туска — это во многом еще и работа электората с внутренней аудиторией. Потому что уже в следующем году пройдут очень сложные для нынешней правящей польской коалиции парламентский выборы. Эта коалиция уже де-факто находится в состоянии полураспада. Есть вероятность того, что нынешнее либеральное правительство Туска проиграет на этих выборах, и к власти вернутся правые в лице партии "Право и справедливость". Они тоже без всякого пиетета относятся к России, но при этом занимают очень жесткую антиукраинскую позицию. Они пользуются популистским нарративом с критикой украинских беженцев и с критикой позиции официального Киева, которые клянчат все больше ресурсов, в том числе и у Польши», - рассказал он.
По словам политолога, Туск специально пытается показать, что его оппоненты якобы являются сторонниками России.
«Здесь элемент внутренней политической борьбы тоже играет роль. Туск пытается показать себя главным защитником европейского консенсуса и европейских ценностей от России. Он будет пытаться представить своих оппонентов теми, кто якобы является сторонниками РФ, хотя они таковыми, конечно, не являются. Они в равной степени критикуют и Россию, и Украину. Подавляющее большинство жителей Польше давно устало от всего, что касается украинской повестки, украинских беженцев», - заметил он.
Однако, по мнению Дудакова, одна из причин создания складов с минами — это возможная агрессия Украины в сторону Польши.
«Что касается военно-технической составляющей, то, кроме этого бесконечного раздувания страха по поводу "русской угрозы", есть какое-то стремление польских военных создать укрепы, разместить мины для того, чтобы в дальнейшем сдерживать ту или иную угрозу с востока. Причем в данном случае речь может идти не только о том, о чем они говорят напрямую, о том, что якобы Россия пойдет захватывать. Думаю, что это все еще делается на случай того, если Украина выйдет из-под контроля и начнет вести боевые действия не только с РФ, но и, например, на своем западном направлении, устраивать на западных границах провокации против поляков. То есть, чтобы защищать себя еще от украинцев, которые рано или поздно могут полностью хаотизироваться и превратятся в угрозу для всех своих соседей. Что в принципе уже и так происходит. Мы видим насколько сильно у них (у Украины – прим. НСН) ухудшились отношения с Венгрией и Словакией. Это (решение польских властей – прим. НСН) вызывает обеспокоенность, но есть масса факторов, которая приводит к такому решению польских властей», - заключил собеседник НСН.
Ранее младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметила, что решение Ирана предоставить США доступ к нефтяным и газовым месторождениям не ударит по интересам России, если только в Тегеране не сменится власть.
Горячие новости
- СМИ заявили о якобы тайном проведении испытаний ядерного оружия в Китае
- Женщине ампутировали руки и ноги после того, как ее облизала собака
- СМИ: Полина Гагарина задолжала налоговой 10,6 млн рублей
- Готовятся к агрессии Украины? Зачем Польше склады с минами на востоке
- Опрос показал, как россияне планируют провести 23 февраля
- Blackpink стали первыми музыкантами со 100 млн подписчиков на YouTube
- Российские страховщики заявили о запрете работы с клиниками в Индии
- Институт языкознания РАН назвал языки, у которых остался один носитель
- Сборы «Сказки о царе Салтане» Андреасяна превысили 1 млрд рублей
- СМИ: ВСУ атаковали Удмуртию беспилотниками с западной взрывчаткой