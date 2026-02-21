Готовятся к агрессии Украины? Зачем Польше склады с минами на востоке

«Что касается военно-технической составляющей, то, кроме этого бесконечного раздувания страха по поводу "русской угрозы", есть какое-то стремление польских военных создать укрепы, разместить мины для того, чтобы в дальнейшем сдерживать ту или иную угрозу с востока. Причем в данном случае речь может идти не только о том, о чем они говорят напрямую, о том, что якобы Россия пойдет захватывать. Думаю, что это все еще делается на случай того, если Украина выйдет из-под контроля и начнет вести боевые действия не только с РФ, но и, например, на своем западном направлении, устраивать на западных границах провокации против поляков. То есть, чтобы защищать себя еще от украинцев, которые рано или поздно могут полностью хаотизироваться и превратятся в угрозу для всех своих соседей. Что в принципе уже и так происходит. Мы видим насколько сильно у них (у Украины – прим. НСН) ухудшились отношения с Венгрией и Словакией. Это (решение польских властей – прим. НСН) вызывает обеспокоенность, но есть масса факторов, которая приводит к такому решению польских властей», - заключил собеседник НСН.

