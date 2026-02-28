СМИ: ЦАХАЛ набирает 70 тыс. резервистов на фоне обострения ситуации вокруг Ирана

Пресс‑служба ЦАХАЛ сообщила, что подразделения армии находятся в оборонительной позиции и готовы провести наступательные операции на всех направлениях против любого потенциального противника.

28 февраля в Минобороны Израиля объявили о нанесении «превентивного» удара по Ирану. В стране ввели чрезвычайное положение. Гостелерадиокомпания Kan сообщила, что израильская операция против Иана получила название «Щит Иегуды» и готовилась несколько месяцев.

