СМИ: ЦАХАЛ набирает 70 тыс. резервистов на фоне обострения ситуации вокруг Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о наборе 70 тысяч резервистов на фоне обострения ситуации вокруг Ирана, передает портал Ynet.

Иран ударил по базам США на Ближнем Востоке, есть погибший

Пресс‑служба ЦАХАЛ сообщила, что подразделения армии находятся в оборонительной позиции и готовы провести наступательные операции на всех направлениях против любого потенциального противника.

28 февраля в Минобороны Израиля объявили о нанесении «превентивного» удара по Ирану. В стране ввели чрезвычайное положение. Гостелерадиокомпания Kan сообщила, что израильская операция против Иана получила название «Щит Иегуды» и готовилась несколько месяцев.

