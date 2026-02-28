СМИ: Россияне ищут способы экстренно покинуть Израиль
На фоне обострения конфликта с Ираном россияне пытаются срочно покинуть Израиль, передает Telegram-канал Baza.
Из-за закрытия воздушного пространства над Ираном и Израилем десятки россиян оказались в затруднительном положении. Они срочно ищут варианты, чтобы сдать билеты, перенести рейсы или найти другие способы покинуть страну. У некоторых туристов скоро истечёт срок действия визы, а выехать они не могут.
Авиасообщение характеризуется высокой нестабильностью: рейсы на ближайшие часы и дни регулярно переносятся либо отменяются. Приобретение новых билетов затруднено из‑за их быстрого раскупания. Пассажиры сообщают, что ряд авиакомпаний вместо возврата денежных средств предлагает ваучеры, что вызывает у людей дополнительное беспокойство.
Туристы, находящиеся в Израиле, ищут способы решения сложившейся ситуации. Они рассматривают два основных варианта: добраться до границ соседних стран наземным путём либо дождаться организованной властями эвакуации.
Ранее МИД РФ призвал россиян, находящихся на территории Ирана, как можно скорее покинуть страну. В ведомстве указали доступные маршруты выезда: через город Астару в Азербайджан (с предварительным получением разрешения от азербайджанских властей) и через КПП «Нурдуз» / «Агарак» в Армению, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
