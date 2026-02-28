В Израиле отменили все спортивные и культурные мероприятия после ударов Ирана
Пресс‑служба Министерства спорта и культуры Израиля объявила о полной приостановке спортивных и культурных мероприятий в стране до особого распоряжения. Решение принято после начала вооружённого конфликта с Ираном.
В официальном сообщении уточняется, что отменяются все игры, спортивные и культурные события. Кроме того, временно прекращаются массовые мероприятия и работа большинства предприятий — за исключением организаций жизненно важного сектора экономики.
Особый режим будет действовать до 20:00 по местному времени 2 марта.
Напомним, утром 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по целям в Иране. Известно о поражении более чем 30 объектов, в том числе ядерных, военных учреждений, резиденции президента Масуда Пезешкиана и штаба разведки, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские базы в соседних странах.
