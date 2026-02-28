МИД России потребовал дипломатического урегулирования в Иране
МИД России подчеркнул необходимость незамедлительно вернуть ситуацию в русло политико‑дипломатического урегулирования.
Ведомство подтвердило готовность России и далее содействовать поиску мирных решений — на основе норм международного права, принципов взаимного уважения и с учётом баланса интересов всех сторон.
Ранее МИД РФ призвал россиян, находящихся на территории Ирана, как можно скорее покинуть страну. В ведомстве указали доступные маршруты выезда: через город Астару в Азербайджан (с предварительным получением разрешения от азербайджанских властей) и через КПП «Нурдуз» / «Агарак» в Армению.
МИД РФ подчеркнул необходимость проявлять максимальную осторожность и бдительность при пересечении границы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Число погибших при атаке Израиля на школу в Иране возросло до 40
- ЦБ: При ужесточении бюджетного правила рубль может ослабнуть
- Медведев прокомментировал удары США по Ирану
- Посольство Кубы обнародовало новые подробности инцидента с катером
- Силы ПВО России за сутки сбили ракету «Фламинго» и 315 БПЛА
- МИД России потребовал дипломатического урегулирования в Иране
- СМИ: ЦАХАЛ набирает 70 тыс. резервистов на фоне обострения ситуации вокруг Ирана
- Azur Air корректирует маршрут из Москвы на Мальдивы из-за ситуации в Иране
- Иран ударил по базам США на Ближнем Востоке, есть погибший
- В Госдуме рассказали о вступающих в силу с 1 марта новых законах