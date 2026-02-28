МИД России потребовал дипломатического урегулирования в Иране

Ведомство подтвердило готовность России и далее содействовать поиску мирных решений — на основе норм международного права, принципов взаимного уважения и с учётом баланса интересов всех сторон.



Ранее МИД РФ призвал россиян, находящихся на территории Ирана, как можно скорее покинуть страну. В ведомстве указали доступные маршруты выезда: через город Астару в Азербайджан (с предварительным получением разрешения от азербайджанских властей) и через КПП «Нурдуз» / «Агарак» в Армению.

МИД РФ подчеркнул необходимость проявлять максимальную осторожность и бдительность при пересечении границы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

