ЦАХАЛ: Иран запустил ракеты по Израилю
Иран выпустил ракеты по Израилю. Об этом сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ.
По данным источника, по всей стране была объявлена воздушная тревога. Власти Израиля призвали всех граждан спуститься в укрытия. Иранское агентств «Nour» передавало, что Тегеран запустил десятки баллистических ракет в сторону Израиля.
В городах сработали сирены. СМИ писали, что жители Иерусалима говорили примерно о 50 хлопках. Отмечается, что силы ПВО Израиля сбивают ракеты и дроны, запущенные Ираном в качестве ответа на утреннюю атаку на Тегеран. Кроме того, агентство «Reuters» писало, что персонал военной авиабазы США Аль-Удейд в Катаре начал эвакуацию.
Утром 28 февраля Израиль нанес «превентивный» удар по Ирану в рамках операции «Щит Иегуды». В стране ввели чрезвычайное положение. Иран закрыл свое воздушное пространство. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало военной операции США против ИРИ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
