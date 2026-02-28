ЦАХАЛ: Иран запустил ракеты по Израилю

В городах сработали сирены. СМИ писали, что жители Иерусалима говорили примерно о 50 хлопках. Отмечается, что силы ПВО Израиля сбивают ракеты и дроны, запущенные Ираном в качестве ответа на утреннюю атаку на Тегеран. Кроме того, агентство «Reuters» писало, что персонал военной авиабазы США ​​Аль-Удейд в Катаре начал эвакуацию.

Утром 28 февраля Израиль нанес «превентивный» удар по Ирану в рамках операции «Щит Иегуды». В стране ввели чрезвычайное положение. Иран закрыл свое воздушное пространство. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало военной операции США против ИРИ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».