В Мексике вспыхнули беспорядки после убийства наркобарона Эль Менчо

Кроме того, во время операции по ликвидации наркобарона пострадали несколько силовиков. При этом отмечается, что убийство Эль Менчо может привести к внутренней борьбе за власть в Мексике, так как его группировка имеет огромное влияние в стране.

ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ ТРАССЫ И ГОРЯЩИЕ АВТО

В Мексике после убийства 59-летнего наркобарона Эль Менчо беспорядки начались минимум в восьми штатах. Члены наркокартеля заблокировали дороги, поджигают автомобили, автобусы, автозаправки, громят предприятия и полицейские участки. Тelegram-канал «Mash» писал, что минимум 11 человек погибли в ходе массовых беспорядков в Мексике.

RT сообщил, что члены наркокартеля атаковали взрывчаткой базу Нацгвардии Мексики в штате Халиско. По словам местного журналиста Хорхе Гарсия Орозко, побег из тюрьмы Икстапа произошел на фоне беспорядков в штате. Он заявил, что погибли двое охранников.