В Мексике вспыхнули беспорядки после убийства наркобарона Эль Менчо

Он был ликвидирован накануне мексиканскими силовиками. 

22 февраля (ночью 23 февраля по Москве) в Мексике после ликвидации наркобарона Эль Менчо вспыхнули беспорядки. Сразу в нескольких штатах участники картеля поджигают автомобили и перекрывают трассы. Уже известно о погибших среди участников погромов.

Кроме того, во время операции по ликвидации наркобарона пострадали несколько силовиков. При этом отмечается, что убийство Эль Менчо может привести к внутренней борьбе за власть в Мексике, так как его группировка имеет огромное влияние в стране.

ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ ТРАССЫ И ГОРЯЩИЕ АВТО

В Мексике после убийства 59-летнего наркобарона Эль Менчо беспорядки начались минимум в восьми штатах. Члены наркокартеля заблокировали дороги, поджигают автомобили, автобусы, автозаправки, громят предприятия и полицейские участки. Тelegram-канал «Mash» писал, что минимум 11 человек погибли в ходе массовых беспорядков в Мексике.

RT сообщил, что члены наркокартеля атаковали взрывчаткой базу Нацгвардии Мексики в штате Халиско. По словам местного журналиста Хорхе Гарсия Орозко, побег из тюрьмы Икстапа произошел на фоне беспорядков в штате. Он заявил, что погибли двое охранников.

Авиакомпании «Air Canada» и «United Airlines» временно приостановили полеты в курортный город Пуэрто-Вальярте. Международный аэропорт им. Лисенсиадо Густаво Диаса Ордаса в этом населенном пункте отменил на 23 февраля все внутренние и часть международных рейсов.

К тому же известно о вспыхнувших беспорядках в карибском штате Кинтана-Роо. Там сообщается о блокаде дорог и поджогах. В курортном Канкуне перекрыли несколько трасс, в том числе в направлении Леона-Викарио. Аэропорт города работает, но пассажирам рекомендовали заранее проверять статус рейсов из-за возможных задержек, передает РИА Новости.

Согласно информации из Сети, в Плайя-дель-Кармен, Тулуме и на острове Косумель также подожгли машины и коммерческие объекты. Там ограничили движение и усилили меры безопасности. Официальной информации о прямых атаках на гостиницы, пляжи или археологические зоны нет, но части туристов все же рекомендовали оставаться в отелях.

На фоне беспорядков в стране произошли перебои в работе общественного транспорта. Так, на севере Мехико автовокзал приостановил отправку автобусов из-за блокировки дорог. Власти штата Халиско заявили о приостановке работы общественного транспорта в некоторых районах и предупредили отели о необходимости дать указание гостям оставаться внутри.

Кроме того, погромы начались и в аэропорту в столице штата Халиско — Гвадалахаре. Один из пассажиров рейса, следовавшего в Мехико с пересадкой в городе, рассказал газете «El Universal», что людям не разрешили покидать борт самолета. При этом позже в кабинете безопасности Мексики в одной из соцсетей сообщили, что аэропорты штата Халиско, включая воздушную гавань Гвадалахары, работают в штатном режиме.

23 февраля в школах штата отменили занятия. Университет Гвадалахары также приостановил свою работу. Кроме того, отменены матчи футбольной женской лиги, приостановлен матч на стадионе «Коррегидора».

Для стабилизации ситуации и защиты населения в штатах, где беспорядки, развернуты совместные силы армии, Национальной гвардии и местной полиции. Мексиканские силовики ведут перестрелки с устроившими погромы. По данным «El Universal», наркокартель объявил награду за каждого убитого полицейского в размере $1200.

Мексиканский президент Клаудия Шейнбаум на своей странице в одной из соцсетей написал, что ситуация на большей части территории страны остается нормальной. По его словам, идет координация действий с государственными администрациями всех регионов Мексики.

Консул России в стране Яков Федоров рассказал «РИА Новости», что россияне не обращались за помощью в связи со вспыхнувшими беспорядками. В консульстве РФ рекомендовали соотечественникам избегать мест массового скопления людей и держаться подальше от объектов возможного нападения, передает RT. Посольство США в Мексике также призвало своих граждан укрыться и не выходить на улицы.

УБИЙСТВО ЭЛЬ МЕНЧО

Накануне мексиканские власти объявили о ликвидации самого разыскиваемого в Мексике главы наркокартеля Немесио Осегера Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. Он умер во время транспортировки в больницу. После этого участники наркокартеля устроили погромы и беспорядки в восьми штатах страны, передает RT.

Известно, что во время перестрелки погибли минимум семь членов наркокартеля, еще двое умерли при транспортировке по воздуху в Мехико. Во время перестрелки также были ранены трое сотрудников мексиканских сил безопасности. Отмечается, что двое членов наркокартеля арестовали, у группировки изъяли оружие и бронетехнику, в том числе ракетные установки, способные сбивать самолеты.

Издание «Milenio» сообщило, что устранением наркобарона занималось подразделение вооруженных сил государства. В Министерстве обороны страны объявили, что спецназ армии и национальной гвардии Мексики провел операцию в Тапальпе в штате Халиско, где базировался наркокартель, для захвата беглого наркобарона при поддержке ВВС и военной разведки. Однако во время операции «военнослужащие подверглись нападению» и оказали сопротивление, передает «Коммерсантъ».

Агентство «Reuters» со ссылкой на представителя Минобороны США сообщило, что в операции по ликвидации Эль Менчо сыграла роль созданная в 2025 году Объединенная межведомственная оперативная группа по борьбе с наркокартелями. СМИ писали, что операция могла быть проведена совместно с США, но в посольстве Мексики в Штатах опровергли эту информацию и заявили, что она была проведена собственными силами. Уточняется, что операция стала «частью двусторонней координации и сотрудничества с Вашингтоном», также США предоставили дополнительную разведывательную информацию.

Сервантес был многолетним лидером одного из самых могущественных мексиканских картелей «Новое поколение Халиско» и считался одной из самых жестоких криминальных фигур в Мексике, передает NYT. Госдеп США предлагал до $15 млн за информацию о его местонахождении. С 2017 года в Штатах Сервантесу неоднократно предъявляли обвинения в наркоторговле.

Наркокартель Эль Менчо, основанный примерно 16 лет назад, был также известен вымогательством денег у местных предприятий. Издание «The Guardian» писало, что его членов обвиняли в попытках покушения на мексиканских правительственных чиновников. По данным NYT, смерть Эль Менчо спровоцирует как внутреннюю борьбу за власть, так и вспышки насилия, так как различные группировки будут бороться за контроль.

ФОТО: Zuma / ТАСС
