«От нефти до революции»: Чем грозит России сделка Ирана с США
Россия может потерять позиции на нефтяном рынке Ирана только если в этой стране сменится политический курс, объяснила в эфире НСН Евдокия Добрева,
Решение Ирана предоставить США доступ к нефтяным и газовым месторождениям не ударит по интересам России, если только в Тегеране не сменится власть, объяснила в интервью НСН младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева,
Ранее стало известно, что Иран на переговорах с США по ядерной сделке предложил Вашингтону доступ к своим газовым и нефтяным месторождениям. Таким образом Тегеран хочет добиться снятия американских санкций, отмечает CBS News. Добрева объяснила, как это скажется на отношениях Ирана с Россией в той сфере.
«Вступление Ирана в такие отношения с США неизбежно приведет к снятию санкций, потому что нужно будет проводить экономические сделки. Более того, иранцы еще и хотят заработать на этом. Как это повлияет на отношения Ирана с Россией? Возможно, появится какая-то здоровая конкуренция. Если при этом в Иране не поменяется кардинально политический курс, не будет цветной революции или чего-то подобного, угрозы для российских интересов нет. Если там произойдет смена власти, это приведет к потере российских позиций», - сказала эксперт.
При этом она допустила, что США могут хотеть помешать строительству транспортного коридора «Север – Юг».
«Помимо проектов в сфере нефти и газа Россия активно продвигает международный транспортный коридор «Север - Юг», который должен обеспечить выход для российских товаров к Индийскому океану. Это очень важное направление. Возможно, США как-то захотят этому помешать. Любая дестабилизация Ирана может помешать планам реализации этого проекта. Кроме того, мы строим АЭС в Бушере, есть и военно-техническое сотрудничество. Россия много инвестирует в Иран, хотя общий уровень товарооборота между нашими странами не превышает 5 млрд долларов», - заключила собеседница НСН.
Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов ранее заявил «Радиоточке НСН», что США понадобится не меньше месяца на сену режима в Иране военным путем.
