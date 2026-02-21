Решение Ирана предоставить США доступ к нефтяным и газовым месторождениям не ударит по интересам России, если только в Тегеране не сменится власть, объяснила в интервью НСН младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева,

Ранее стало известно, что Иран на переговорах с США по ядерной сделке предложил Вашингтону доступ к своим газовым и нефтяным месторождениям. Таким образом Тегеран хочет добиться снятия американских санкций, отмечает CBS News. Добрева объяснила, как это скажется на отношениях Ирана с Россией в той сфере.