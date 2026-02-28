Любимова заявила об интересе Таиланда к российскому кинематографу
Министр культуры РФ Ольга Любимова в беседе с корреспондентом ТАСС в Бангкоке сообщила, что в Таиланде растёт интерес к российскому кинематографу, что подтверждается успешным проведением фестивалей российского кино в королевстве.
Со 2 по 4 марта на острове Пхукет (Таиланд) в рамках проекта «Русские сезоны» пройдёт Фестиваль российского кино. Любимова отметила, что кинематограф — перспективное направление для развития культурного сотрудничества двух стран: Россия регулярно проводит международные кинофестивали и открыта для участия в них таиландских режиссёров.
Ключевой российской инициативой по расширению международного киносотрудничества стала работа Международной кинематографической академии «Евразийская академия кинематографических искусств» и учреждение Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Эти проекты призваны создать новую платформу для взаимодействия кинематографистов разных стран, поддерживать молодых авторов и продвигать фильмы, основанные на традиционных культурных и нравственных ценностях.
Первая Евразийская кинопремия прошла в ноябре 2025 года. Ольга Любимова выразила надежду, что в текущем году Таиланд присоединится к этой инициативе и представит работы своих кинематографистов.
Фестиваль на Пхукете откроет 2 марта спортивная драма «Первый на Олимпе» режиссёра Артёма Михалкова. Зрители также смогут посмотреть мультфильм «Финник 2», фантастическую драму «Авиатор», военную ленту «Август», комедию «Чебурашка 2» и фильм «Буратино» по мотивам сказки Алексея Толстого.
Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская рассказала НСН, что страны Востока сейчас стали главными зарубежными рынками для российского кино.
