Разочарование Трампа или атака? Иран согласился отказаться от запасов урана

ИРАН СОГЛАСЕН?

Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди в интервью телеканалу CBS рассказал, что осуществлял обмен посланиями между иранской и американской делегациями во время третьего раунда консультаций Ирана и США по иранском ядерному досье, который завершился вечером 26 февраля в Женеве. Известно, что новый этап переговоров между США и Ираном на техническом уровне пройдет на следующей неделе в Вене, пишет RT.

«Теперь достигнута договоренность о том, что они (запасы обогащенного урана в Иране – прим. НСН) будут переработаны до нейтрального, естественного уровня. То есть они будут превращены в топливо, и это топливо будет необратимым», - заявил Бадр аль-Бусаиди.