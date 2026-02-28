Разочарование Трампа или атака? Иран согласился отказаться от запасов урана
По словам главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди, такое решение в Тегеране приняли по итогам переговоров с США в Женеве.
Стало известно, что Иран согласился отказаться от всех запасов обогащенного урана. Именно этот пункт является одним из ключевых требований Вашингтона для заключения сделки. При этом в США не исключают возможности атаки Ирана.
ИРАН СОГЛАСЕН?
Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди в интервью телеканалу CBS рассказал, что осуществлял обмен посланиями между иранской и американской делегациями во время третьего раунда консультаций Ирана и США по иранском ядерному досье, который завершился вечером 26 февраля в Женеве. Известно, что новый этап переговоров между США и Ираном на техническом уровне пройдет на следующей неделе в Вене, пишет RT.
«Теперь достигнута договоренность о том, что они (запасы обогащенного урана в Иране – прим. НСН) будут переработаны до нейтрального, естественного уровня. То есть они будут превращены в топливо, и это топливо будет необратимым», - заявил Бадр аль-Бусаиди.
При этом сам министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отметил, что на переговорах с США был достигнут «хороший прогресс». По его словам, встреча в Женеве оказалась «одной из самых интенсивных и продолжительных раундов переговоров».
Накануне президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана полностью отказаться от обогащения урана. В беседе с журналистами политик заявил, что Тегеран хочет «немного обогащать».
«Но, когда у тебя столько нефти, тебе не нужно заниматься обогащением. Поэтому я недоволен ходом переговоров... Никакого обогащения. Ни 20%, ни 30%», - сказал американский лидер.
Кроме того, Трамп анонсировал непростое решение по Ирану. Он заявил, что предпочел бы разрешить ситуацию «мирным путем», но с Ираном, по его словам, «трудно». К тому же глава Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) адмирал Брэд Купер уже проинформировал президента о вариантах военных действий против Ирана, передает портал «Axios».
«Нам предстоит принять большое решение, непростое», - приводит слова Трампа RT.
До этого издание «The Wall Street Journal» писало, что Иран на переговорах с США в Женеве отверг идею передачи запасов урана за рубеж, выступив против прекращения обогащения, демонтажа ядерных объектов, введения бессрочных ограничений на развитие ядерной программы. По данным источника, на переговорах США потребовали от Ирана демонтировать ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также вывезти весь обогащенный уран за границу.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и сам Трамп по итогам встречи заявили, что были разочарованы услышанным от иранской делегации на переговорах в Швейцарии, пишет «Axios».
ПЕРЕГОВОРЫ ИЛИ АТАКА
Переговоры Ирана и США в Женеве прошли на фоне беспрецедентного наращивания Дональдом Трампом американских активов в регионе, включая две ударные группы авианосцев, штурмовики, оборудование для заправки самолетов и подводные лодки, оснащенные ракетами «Томагавк», передает «The Guardian».
В основе переговоров лежит вопрос о том, попытается ли Вашингтон запретить Тегерану практически все виды обогащения урана. Право на это внутри ИРИ долгое время рассматривалось как символ национального суверенитета Ирана и было признано США в ядерной сделке 2015 года.
Между тем, Иран на переговорах с США уже предложил Вашингтону доступ к своим газовым и нефтяным месторождениям. Так Тегеран собирается добиться снятия американских санкций, сообщает «CBS News». При этом младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева в беседе с НСН заметила, что такое решение Ирана не ударит по интересам России, если только в Тегеране не сменится власть.
«Вступление Ирана в такие отношения с США неизбежно приведет к снятию санкций, потому что нужно будет проводить экономические сделки. Более того, иранцы еще и хотят заработать на этом. Как это повлияет на отношения Ирана с Россией? Возможно, появится какая-то здоровая конкуренция. Если при этом в Иране не поменяется кардинально политический курс, не будет цветной революции или чего-то подобного, угрозы для российских интересов нет. Если там произойдет смена власти, это приведет к потере российских позиций», - объяснила она.
Однако даже на фоне переговоров с Тегераном в США не исключили возможность вновь атаковать Иран. По мнению эксперта Института Ближнего Востока Сергея Балмасова, американский военный удар критично ослабит ИРИ, но с учетом невыполнимых требований Вашингтона к Тегерану такой исход почти неизбежен.
«Если операция случится — 90% гарантии, что будут уничтожены или сильно повреждены предприятия, которые входят в атомную отрасль Ирана. Это критично ослабит Иран, но у него нет выбора, возможности для маневра отсутствуют. От него требуют отказа от атомной энергии, в том числе мирной. Отказ от баллистических ракет, с помощью которых он мог бить по Израилю, вплоть до ликвидации программы беспилотников. Там слишком много невыполнимых требований», - рассказал он в разговоре с НСН.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что США и Иран опасно приблизились к военному столкновению, и призвала не допустить эскалации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
