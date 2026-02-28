В Боливии при попадании самолета ВВС с деньгами на шоссе погибли минимум 15 человек

«Самолет, по всей видимости, попал в аварию во время посадки и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Он не разбился. Это был выезд за пределы полосы», - объявил в эфире телеканала «Unitel» директор Главного управления гражданской авиации Боливии (DGAC) Хосе Антонио Фанола.

Канал сообщил, что в результате ЧП погибли минимум 15 человек. Одна из больниц заявила о поступлении десяти пострадавших после катастрофы. При этом министр здравоохранения Боливии Марсела Флорес сообщила о 28 пострадавших.

Глава пожарной службы Павел Товар рассказал, что семь из восьми членов экипажа выжили, их доставили в больницы. При этом, по его словам, восьмой числится пропавшим без вести. Медики уточнили, что поступившие в больницу пострадавшие находились в автомобилях, с которыми столкнулось воздушное судно.