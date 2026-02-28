В Боливии при попадании самолета ВВС с деньгами на шоссе погибли минимум 15 человек
По данным Минздрава страны, еще около 30 граждан пострадали. На месте ЧП начались беспорядки.
В результате авиакатастрофы в Боливии погибли минимум 15 человек. Воздушное судно ВВС страны столкнулось с автомобилями на оживленном шоссе. Самолет по заказу ЦБ перевозил наличные, которые разлетелись в момент ЧП. Прохожие стали собирать деньги, начались беспорядки. Известно о более чем десяти задержанных.
АВИАКАТАСТРОФА
Накануне СМИ писали, что в Боливии в городе Эль-Альто самолет ВВС страны рухнул на шоссе рядом с аэропортом. Газета «El Deber» сообщила, что воздушное судно C-130 «Hercules» столкнулось с несколькими автомобилями. По данным источника, в результате ЧП на шоссе были уничтожены более десяти транспортных средств, в том числе общественный и грузовой транспорт.
При этом в управлении гражданской авиации Боливии заявили, что самолет не упал, а выехал за пределы полосы во время посадки.
«Самолет, по всей видимости, попал в аварию во время посадки и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Он не разбился. Это был выезд за пределы полосы», - объявил в эфире телеканала «Unitel» директор Главного управления гражданской авиации Боливии (DGAC) Хосе Антонио Фанола.
Канал сообщил, что в результате ЧП погибли минимум 15 человек. Одна из больниц заявила о поступлении десяти пострадавших после катастрофы. При этом министр здравоохранения Боливии Марсела Флорес сообщила о 28 пострадавших.
Глава пожарной службы Павел Товар рассказал, что семь из восьми членов экипажа выжили, их доставили в больницы. При этом, по его словам, восьмой числится пропавшим без вести. Медики уточнили, что поступившие в больницу пострадавшие находились в автомобилях, с которыми столкнулось воздушное судно.
Представители государственной авиакомпании «Boliviana de Aviacion» сообщили, что после инцидента международный аэропорт в Эль-Альто закрыли. Авиагавань является воздушными воротами административной столицы Боливии Ла-Паса.
ДЕНЬГИ И БЕСПОРЯДКИ
Известно, что принадлежащий ВВС Боливии транспортный самолет C-130 «Hercules» перевозил купюры по заказу центрального банка страны. Рядом с местом ЧП были обнаружены деньги. По данным Министерства обороны Боливии, воздушное судно направлялось из города Санта-Крус в Эль-Альто.
СМИ писали, что очевидцы бросились собирать выпавшие из самолета купюры, из-за чего на месте авиакатастрофы начались столкновения местных жителей с полицией. Издание «El Deber» опубликовало видео с места ЧП в Боливии. На кадрах видно, как местные жители пытаются собрать купюры, а военные и огнеборцы отгоняют их.
Сообщалось, что силовикам пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать их. Глава прокуратуры департамента Ла-Пас Луис Карлос Торрес рассказал, что в ходе беспорядков полицейские задержали 12 человек на месте крушения самолета, которые пытались унести деньги.
На фоне случившегося председатель центрального банка Боливии Давид Эспиноса заявил, что выпавшие из самолета во время ЧП купюры не обладают законной платежной силой, поскольку еще не были зарегистрированы ЦБ, пишет ТАСС.
«Самолет перевозил банкноты, которые должны были быть депонированы в Центральном банке Боливии до того, как они могли бы поступить в обращение. Поскольку этот этап не был завершен, деньги не имеют силы», — сказал Эспиноса.
В связи с произошедшим он призвал всех местных жителей, которые успели унести деньги с места ЧП, сдать их в финансовые учреждения, так как серийные номера этих банкнот будут идентифицированы.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Колумбии в авиакатастрофе погибли поп-певец Йеисон Хименес и музыканты из его группы.
Горячие новости
- Иран закрыл воздушное пространство
- В Боливии при попадании самолета ВВС с деньгами на шоссе погибли минимум 15 человек
- В Финляндии призвали НАТО вернуться к границам 1997 года
- Израиль заявил о «превентивном» ударе по Ирану
- Под Тулой при пожаре в частном жилом доме погибли пять человек
- Новая книга Водолазкина «Последнее дело майора Чистова» выйдет в апреле
- Разочарование Трампа или атака? Иран согласился отказаться от запасов урана
- СМИ: США отложили поставку оружия Тайваню из-за визита Трампа в КНР
- Henkel зарегистрировал в России четыре товарных знака
- В Азербайджане зафиксировали три землетрясения за сутки