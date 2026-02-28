Арагчи: Иран мог потерять несколько командиров из-за ударов США и Израиля

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что в результате ударов США и Израиля Тегеран мог лишиться нескольких командиров.

«Щит» и «Ярость»: США и Израиль атаковали Иран

Он заявил, что что «почти все официальные лица в безопасности и живы».

В беседе с телеканалом NBC News дипломат отметил, что, хотя такие потери возможны, они не представляют собой серьёзной проблемы. Информацию распространил журналист Мэтт Брэдли в социальной сети X.

По последним данным местных властей, число погибших в результата удара по начальной школе для девочек в Иране достигло 63.

Ранее МИД РФ призвал россиян, находящихся на территории Ирана, как можно скорее покинуть страну. В ведомстве указали доступные маршруты выезда: через город Астару в Азербайджан (с предварительным получением разрешения от азербайджанских властей) и через КПП «Нурдуз» / «Агарак» в Армению, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

