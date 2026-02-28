Арагчи: Иран мог потерять несколько командиров из-за ударов США и Израиля
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что в результате ударов США и Израиля Тегеран мог лишиться нескольких командиров.
Он заявил, что что «почти все официальные лица в безопасности и живы».
В беседе с телеканалом NBC News дипломат отметил, что, хотя такие потери возможны, они не представляют собой серьёзной проблемы. Информацию распространил журналист Мэтт Брэдли в социальной сети X.
По последним данным местных властей, число погибших в результата удара по начальной школе для девочек в Иране достигло 63.
Ранее МИД РФ призвал россиян, находящихся на территории Ирана, как можно скорее покинуть страну. В ведомстве указали доступные маршруты выезда: через город Астару в Азербайджан (с предварительным получением разрешения от азербайджанских властей) и через КПП «Нурдуз» / «Агарак» в Армению, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с постоянными членами Совбеза
- Арагчи: Иран мог потерять несколько командиров из-за ударов США и Израиля
- Работу аэропортов Дубая приостановили на неопределенный срок
- Как конфликт Ирана с США и Израилем отразился на российских туристах
- «Союзмультфильм» планирует снять совместно с Индией проект по вселенной «Маугли»
- «Щит» и «Ярость»: США и Израиль атаковали Иран
- «Автостат»: Почти 70% российского автопарка составляют машины старше 10 лет
- Любимова заявила об интересе Таиланда к российскому кинематографу
- СМИ: Россияне ищут способы экстренно покинуть Израиль
- В Израиле отменили все спортивные и культурные мероприятия после ударов Ирана