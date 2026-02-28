Число погибших при атаке Израиля на школу в Иране возросло до 51
28 февраля 202615:04
Число погибших учениц начальной школы «Шаджаре Тайебе» для девочек в результате атаки на юге Ирана возросло до 51, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на местные власти.
По данным СМИ, в результате обстрела школы пострадали еще 60 учениц.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана. 28 февраля Израиль также объявил о нанесении «превентивного» удара по Ирану. В стране ввели чрезвычайное положение.
Иран закрыл свое воздушное пространство, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
