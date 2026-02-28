Медведев прокомментировал удары США по Ирану

«Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном — операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чём особенно и не хотел договариваться. Вопрос в том, у кого больше терпения, чтобы дождаться бесславного конца своего врага», — написал он в Telegram.

Медведев отметил, что Персидская империя возникла более 2500 лет назад, в то время как возраст США составляет всего 249 лет. Политик добавил, что будет интересно посмотреть, какой будет ситуация спустя ещё сто лет.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана. 28 февраля Израиль также объявил о нанесении «превентивного» удара по Ирану. В стране ввели чрезвычайное положение. Иран закрыл свое воздушное пространство, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

