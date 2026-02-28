Израиль заявил о «превентивном» ударе по Ирану

Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Об этом сообщил министр обороны страны Исраэль Кац, передает РИА Новости.

В стране ввели чрезвычайное положение.

По данным израильского МИД, атака по Ирану нацелена на «устранение угрозы Израилю».

Как сообщают СМИ, в центре Тегерана произошло три взрыва. Над городом виден густой дым.

Ранее стало известно, что США и Израиль готовятся к ударам по Ирану, в частности, израильская армия была приведена в состояние повышенной боевой готовности.

ФОТО: РИА Новости
