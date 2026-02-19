Пара суток до войны: США и Израиль готовятся нанести удары по Ирану
США собрали крупнейшую авиационную группировку на Ближнем Востоке со времен вторжения в Ирак, а армию Израиля привели в состояние повышенной боевой готовности.
Американская армия может нанести удар по Ирану уже в субботу, 21 февраля, — однако президент США Дональд Трамп пока не утвердил соответствующий план. Об этом пишет CBS News со ссылкой на источники.
Как отмечается в публикации, в Белом доме идут активные и непрекращающиеся обсуждения: власти тщательно оценивают как риски возможной эскалации конфликта, так и политические и военные последствия того, если США воздержатся от силовых действий.
Кроме того, в ближайшие три дня Пентагон планирует временно передислоцировать часть военного контингента, размещенного на Ближнем Востоке: основные направления перемещения — Европа либо территория самих США. По словам одного из источников издания, этот шаг действительно может быть частью подготовки к военной операции — но он вовсе не гарантирует, что она в итоге будет проведена.
На брифинге в Белом доме пресс‑секретарь Кэролайн Левитт заявила, что, хотя существует целый ряд аргументов в пользу нанесения удара по Ирану, Дональд Трамп в первую очередь отдает предпочтение дипломатическим методам решения вопросов.
Представитель администрации напомнила о военной операции, проведенной в июне: тогда США поддержали израильскую кампанию и нанесли удары по ключевым иранским ядерным объектам. В числе пораженных целей оказались подземные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане. По словам Левитт, после этих событий сторонам удалось договориться о перемирии, а сама операция оказалась весьма успешной. Она также добавила, что для Ирана было бы разумно пойти на соглашение с президентом Трампом и его командой.
Напомним, в июне 2025 года в результате совместных действий США и Израиля были атакованы стратегические ядерные объекты Ирана. После инцидента стороны пришли к договоренности о прекращении огня. Трамп утверждал, что в ходе операции были полностью уничтожены иранские объекты по обогащению урана. В то же время официальные лица в Тегеране заявили, что серьезных повреждений инфраструктура не получила.
По информации The Wall Street Journal, США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке: страна перебрасывает в регион значительные авиационные силы. Формируемая воздушная группировка может стать крупнейшей в этом районе мира со времен вторжения в Ирак в 2003 году.
Газета сообщает, что в последние дни в регион уже направляются истребители моделей F‑35 и F‑22. Помимо этого, в путь отправился еще один авианосец — на его борту размещены ударные самолёты и комплексы радиоэлектронной борьбы.
Кроме боевой авиации, США усиливают командно‑управленческие возможности в регионе за счет переброски специализированных командно‑контрольных самолетов. Также за последние недели в зоне были развернуты ключевые системы противовоздушной обороны, обозначенные в публикации как «важнейшие».
ИЗРАИЛЬ НАГОТОВЕ
В Израиле считают удар по Ирану неизбежным и готовы поддержать его. Там ожидают, что удары будут не точечными, а более масштабными, а сама война продлится несколько недель.
По данным Ynet, участники недавних консультаций под руководством премьер-министра Беньямина Нетаньяху исходили из того, что Тегеран может нанести удар по Израилю, даже если тот не примет участие в операции Вашингтона.
«Службам экстренной помощи и Командованию тыла — военному органу, отвечающему за гражданскую оборону, — было дано указание готовиться к войне», - говорится в материале.
К слову, переговоры между Ираном и США по вопросу ядерной программы Тегерана прошли в Женеве 17 февраля — это был уже второй раунд обсуждений. По завершении встречи министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил о достигнутом прогрессе. Он также уточнил, что стороны намерены продолжить работу над проектными текстами — они в перспективе могут стать базой для будущей договоренности между Тегераном и Вашингтоном.
ОБОСТРЕНИЕ МЕЖДУ ТЕГЕРАНОМ И ВАШИНГТОНОМ
Президент США выдвинул требование к Ирану заключить соглашение, которое полностью исключит возможность обладания страной ядерным оружием. В качестве предупреждения он отметил: если Тегеран не пойдет на такие условия, исламская республика столкнется с военной атакой значительно большего масштаба, чем та, что произошла летом прошлого года.
В конце января США направили крупную группировку военных кораблей в акваторию Оманского и Персидского заливов. Позднее министр обороны Пит Хегсет подтвердил, что в регион также перебрасываются дополнительные военные подразделения.
По информации СМИ, Вашингтон настаивает на том, чтобы Иран предпринял ряд конкретных мер по сворачиванию своей ядерной программы. В их числе — полный отказ от обогащения урана и сокращение масштабов производства баллистических ракет.
На прошлой неделе представители США и Ирана провели переговорный раунд в Омане. Дональд Трамп оценил ход обсуждений как успешный и подчеркнул, что диалог будет продолжен. Со своей стороны, глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о проработке соглашения, которое обеспечит использование ядерной энергетики исключительно в мирных целях. При этом иранская сторона твердо отстаивает свое право на обогащение урана — даже под угрозой военного конфликта.
В пятницу президент Трамп объявил, что вторая авианосная группа Военно‑морских сил США в ближайшее время будет направлена на Ближний Восток. Это предусмотрено на случай, если дипломатические переговоры с Ираном не приведут к желаемому результату.
Если США и Израиль попытаются уничтожить руководство Ирана, тогда Иран перекроет Ормузский пролив, в таком случае цены на нефть достигнут 100 долларов за баррель и выше, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева, в свою очередь, говорила НСН, что выдвинутые Израилем условия мирного соглашения для Ирана неприемлемы, Тегеран сможет отсрочить военный конфликт если примет условия хотя бы по одному пункту.
«Никто не будет заключать сделку с Нетаньяху. Иран никаких разговоров с ним не ведет, если и будет сделка, то с американцами. Но до нового соглашения Ирану и США дальше, чем до новой войны. Страны повышают ставки и разговаривают на позициях силы. Обе показали, что в случае неуспеха переговоров конфликта не избежать и все к нему готовы. Но при этом возможно, что соглашение разделится на этапы и хотя бы отсрочить этот конфликт», - полагает Добрева.
То, что Израиль называет «осью террора», - для Ирана «ось сопротивления». При текущем режиме прекращение поддержки вооруженных группировок, борющихся с Израилем и США, маловероятна, добавила эксперт.
