Как отмечается в публикации, в Белом доме идут активные и непрекращающиеся обсуждения: власти тщательно оценивают как риски возможной эскалации конфликта, так и политические и военные последствия того, если США воздержатся от силовых действий.

Кроме того, в ближайшие три дня Пентагон планирует временно передислоцировать часть военного контингента, размещенного на Ближнем Востоке: основные направления перемещения — Европа либо территория самих США. По словам одного из источников издания, этот шаг действительно может быть частью подготовки к военной операции — но он вовсе не гарантирует, что она в итоге будет проведена.

На брифинге в Белом доме пресс‑секретарь Кэролайн Левитт заявила, что, хотя существует целый ряд аргументов в пользу нанесения удара по Ирану, Дональд Трамп в первую очередь отдает предпочтение дипломатическим методам решения вопросов.

Представитель администрации напомнила о военной операции, проведенной в июне: тогда США поддержали израильскую кампанию и нанесли удары по ключевым иранским ядерным объектам. В числе пораженных целей оказались подземные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане. По словам Левитт, после этих событий сторонам удалось договориться о перемирии, а сама операция оказалась весьма успешной. Она также добавила, что для Ирана было бы разумно пойти на соглашение с президентом Трампом и его командой.

Напомним, в июне 2025 года в результате совместных действий США и Израиля были атакованы стратегические ядерные объекты Ирана. После инцидента стороны пришли к договоренности о прекращении огня. Трамп утверждал, что в ходе операции были полностью уничтожены иранские объекты по обогащению урана. В то же время официальные лица в Тегеране заявили, что серьезных повреждений инфраструктура не получила.