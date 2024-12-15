«Самоубийство» или «воспитание»? В РФ призвали сохранить отношения с Абхазией
Протесты в Абхазии, которые привели к напряженности в отношениях с РФ, прошли в середине ноября.
После смены власти в Абхазии Россия решила «преподать урок» своему союзнику. В республике начались энергетические проблемы, а также сложности в туриндустрии. Однако некоторые специалисты предполагают, что такой урок может отразиться и на России, в том числе через поставку мандаринов.
АБХАЗСКОЕ «САМОУБИЙСТВО»
Накануне главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала сохранить союзнические отношения с Абхазией. Она считает, что России нельзя терять связь с соседней республикой, иначе это сравнимо с «самоубийством».
«Потерять Абхазию как союзника... это, извините, "самоубийство". Вы знаете, например, что от Сириуса (образовательный центр в Краснодарском крае – прим. НСН) до Абхазии полчаса пешком. Внимание, пешком. Просто вдумайтесь, если там будет что-то такое нехорошее, представьте себе масштаб катастрофы», - заявила журналистка в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ.
19 ноября президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку после того, как оппозиция четыре дня проводила в столице акции протеста. После этого временно исполняющим обязанности президента был назначен Бадра Гунба, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Во время акций протеста оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре Сухума, в том числе администрацию главы республики. Митинги начались из-за того, что Абхазия собиралась заключить с РФ инвестиционное соглашение, предполагающее строительство апартаментов в соседней стране.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС
После прихода новой власти в Абхазии Россия решила «проучить» союзника, надавив на его энергетическую сферу. Дело в том, что Сухум и западная часть республики запитаны от РФ, а остальные регионы и Грузия используют Ингурскую ГЭС. При этом электроэнергии не хватает.
11 декабря в «Черноморэнерго» сообщили, что вся Абхазия осталась без электричества. Как рассказали в пресс-службе организации, это было связано с остановкой Ингурской ГЭС из-за критически низкого уровня воды. При этом, по мнению гендиректора фонда энергетического развития Андрея Листовского, главной причиной энергетического давления Москвы на Сухум стал отказ абхазского парламента от ратификации инвестиционного соглашения с РФ.
«Абхазия похожа на одну из наших южных республик. Она имеет свою микрогенерацию в виде маленьких ГЭС и, в основном, получает перетоки из России, как раньше от Грузии. И поэтому любое ограничение перетока, которое сейчас Россия устроила по политическим причинам, просто обнуляет ее энергобаланс. Другого источника генерации у нее нет. Покупать энергию из других мест, может быть, она и в состоянии, но на это нужны живые деньги, а деньги тоже идут из России. Там же основная проблема с тем, что они отказывают российскому капиталу в инвестировании, в праве строить различные рекреационные инфраструктурные объекты, то есть, гостиницы на берегу Черного моря. Поэтому наши власти оказывают легкое давление на власти республики для того, чтобы найти общий язык», - объяснил он в интервью НСН.
Позже работу Ингурской ГЭС все же удалось восстановить.
КРИЗИС ТУРИНДУСТРИИ
На фоне ситуации в Абхазии в России приостановили продажу туров в республику. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) такую меру назвали «воспитательной работой». Известно, что Минэкономразвития РФ выпустило запрет туроператорам на продажу туров в соседнее государство после начала беспорядков.
«С абхазским бизнесом идет воспитательная работа — лишение турпотока из России... Но надо учесть, что никто не мешает туристам самостоятельно покупать билеты в Абхазию... на это запрета нет», - сказал в интервью изданию «Газета.Ru» вице-президент АТОР Артур Мурадян.
По его словам, ограничения будут действовать до их отмены, но ждать их прекращения в 2024 году не стоит. При этом вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян считает, что к лету 2025 году все энергетические и туристические вопросы в Абхазии будут решены.
«Примерно 45-50% экономики — это доходы от туризма. Сейчас самый низкий сезон, какой только может быть — январь, февраль… Они не будут рубить сук, на котором сидят. Понятно, чем вызваны перебои со светом: у них скоро (в феврале – прим. НСН) выборы, мы помним политические события. Я ни на 1% не сомневаюсь: к лету будут в Абхазии и электричество, и туристы. Сейчас зиму они просидят на голодном пайке, пройдут выборы… А в апреле традиционно начнется поток туристов, и туризм восстановится. Вот поэтому все волнения в Абхазии — не в июле-августе, а в октябре-ноябре», - заявил он в пресс-центре НСН.
МАНДАРИНЫ
В связи с возникшими напряженностями в отношениях с Абхазией, в России даже предположили, что к новогодним праздникам в стране могут пропасть абхазские мандарины. К счастью, Россельхознадзор опроверг запрет на их ввоз из республики. В свою очередь глава Ягодного союза Ирина Козий в беседе с НСН подчеркнула, что на российском рынке не будет дефицита мандаринов, однако из-за ряда проблем они могут подорожать.
«На фоне неурожая в Турции и Испании, некоторых вопросов с Абхазией, скорее всего, мандарины на российском рынке в этом году подорожают. Исчезнуть с прилавком они могут только в том случае, если будут попытки ограничить цены. Основным поставщиком является Турция: более 50% объема годового потребления в России. Также мандарины идут из Пакистана, Египта, Китая, Марокко, Абхазии и так далее. Спектр поставщиков достаточно широк», - рассказала она.
Ранее депутат Госдумы Константин Затулин в интервью НСН назвал массовые протесты, которые прошли в Абхазии в ноябре, намерением раскачать ситуацию в республике перед выборами.
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