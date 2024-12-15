АБХАЗСКОЕ «САМОУБИЙСТВО»

Накануне главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала сохранить союзнические отношения с Абхазией. Она считает, что России нельзя терять связь с соседней республикой, иначе это сравнимо с «самоубийством».

«Потерять Абхазию как союзника... это, извините, "самоубийство". Вы знаете, например, что от Сириуса (образовательный центр в Краснодарском крае – прим. НСН) до Абхазии полчаса пешком. Внимание, пешком. Просто вдумайтесь, если там будет что-то такое нехорошее, представьте себе масштаб катастрофы», - заявила журналистка в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ.

19 ноября президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку после того, как оппозиция четыре дня проводила в столице акции протеста. После этого временно исполняющим обязанности президента был назначен Бадра Гунба, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».