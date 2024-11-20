«Люди второго сорта?»: Как ударит по россиянам смена власти в Абхазии

БРАТСТВО И ВЫСОКИЕ ЗАБОРЫ: ГУНБА И БГАНБА

Беспорядки в Абхазии вспыхнули в середине ноября на фоне полемики вокруг ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция захватила правительственные здания и потребовала отставки президента Аслана Бжания. Сам он сбежал из Сухума в родное село Тамыш и после трехдневных колебаний все-таки решился добровольно уйти с поста главы далеко не всеми признанного государства.

К исполнению обязанностей президента Абхазии уже приступил Бадра Гунба, занимавший при Бжании пост вице-президента. Главой правительства вместо Александра Анкваба стал экс-премьер Валерий Бганба. При этом все министры пока сохранили посты.

Теперь уже экс-президент Абхазии Аслан Бжания объяснил «Коммерсанту», почему согласился на отставку.

«В силу сложившихся обстоятельств, чтобы стороны не перешли точку невозврата. Мы и так планировали проводить выборы в феврале, я и так планировал к ним готовиться. В этом плане никаких потерь нет. Дальнейшее напряжение обстановки, эскалация ни к чему хорошему в данном случае не привели бы», - сказал Бжания.

Он подтвердил, что будет участвовать в следующих президентских выборах, объяснив, зачем Абхазии Россия.

«Максимальная степень интеграции, братства и союзничества. Бывшие руководители Абхазии Владислав Ардзинба, Сергей Багапш — люди, которых я считаю своими наставниками,— неоднократно говорили о том, что наша современная абхазская государственность держится на двух опорах: волеизъявлении народа Абхазии и поддержке российского государства. Из великих государств, из великих народов нам наиболее близок русский, российский народ. В братстве и союзничестве я вижу наше будущее», - отметил политик.

Вместе с тем один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба в своем радостном обращении к народу о России ни сказал ни слова, но намекнул между строк.

«Аслану Бжания стоит сказать отдельное «спасибо» за то, что он наглядно показал каким не должен быть президент Абхазии и как делать не нужно. Невозможно в Абхазии закрыться за высоким забором и, опираясь на силу, делать все, что хочешь, не считаясь ни с чьим мнением. Нельзя бессовестно обманывать людей, выдавая личные интересы за государственные», - указал оппозиционер.