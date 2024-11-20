«Люди второго сорта?»: Как ударит по россиянам смена власти в Абхазии
Ушедший в отставку президент Бжания говорил о братстве с Россией, оппозиция обвинила его в подмене государственных интересов на личные, а Затулин указал, что в Абхазии отнимают у россиян жилье и бизнес.
Молниеносная смена власти в Абхазии и отставка президента этой страны на фоне недовольства оппозиции инвестиционным соглашением с Россией вновь подняли вопрос о «дисбалансе» в отношениях двух стран.
В Сухуме не говорят напрямую о негативном отношении к России, однако депутат Госдумы Константин Затулин уверяет, что россияне превратились в Абхазии в «людей второго сорта», а соглашение должно было исправить ситуацию.
БРАТСТВО И ВЫСОКИЕ ЗАБОРЫ: ГУНБА И БГАНБА
Беспорядки в Абхазии вспыхнули в середине ноября на фоне полемики вокруг ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция захватила правительственные здания и потребовала отставки президента Аслана Бжания. Сам он сбежал из Сухума в родное село Тамыш и после трехдневных колебаний все-таки решился добровольно уйти с поста главы далеко не всеми признанного государства.
К исполнению обязанностей президента Абхазии уже приступил Бадра Гунба, занимавший при Бжании пост вице-президента. Главой правительства вместо Александра Анкваба стал экс-премьер Валерий Бганба. При этом все министры пока сохранили посты.
Теперь уже экс-президент Абхазии Аслан Бжания объяснил «Коммерсанту», почему согласился на отставку.
«В силу сложившихся обстоятельств, чтобы стороны не перешли точку невозврата. Мы и так планировали проводить выборы в феврале, я и так планировал к ним готовиться. В этом плане никаких потерь нет. Дальнейшее напряжение обстановки, эскалация ни к чему хорошему в данном случае не привели бы», - сказал Бжания.
Он подтвердил, что будет участвовать в следующих президентских выборах, объяснив, зачем Абхазии Россия.
«Максимальная степень интеграции, братства и союзничества. Бывшие руководители Абхазии Владислав Ардзинба, Сергей Багапш — люди, которых я считаю своими наставниками,— неоднократно говорили о том, что наша современная абхазская государственность держится на двух опорах: волеизъявлении народа Абхазии и поддержке российского государства. Из великих государств, из великих народов нам наиболее близок русский, российский народ. В братстве и союзничестве я вижу наше будущее», - отметил политик.
Вместе с тем один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба в своем радостном обращении к народу о России ни сказал ни слова, но намекнул между строк.
«Аслану Бжания стоит сказать отдельное «спасибо» за то, что он наглядно показал каким не должен быть президент Абхазии и как делать не нужно. Невозможно в Абхазии закрыться за высоким забором и, опираясь на силу, делать все, что хочешь, не считаясь ни с чьим мнением. Нельзя бессовестно обманывать людей, выдавая личные интересы за государственные», - указал оппозиционер.
ИНВЕСТИЦИИ И «ЛЮДИ ВТОРОГО СОРТА»
Спусковым крючком, запустившим смену власти в Абхазии, стало инвестиционное соглашение с Россией, которое 15 ноября должен был ратифицировать парламент. Этот документ ранее подписали в Москве, он предполагал льготные условия для российских инвесторов в Абхазии. Однако критики соглашения отмечали, что оно подорвет экономический суверенитет Абхазии, а местный бизнес не выдержит конкуренции с россиянами. В итоге соглашение «подвисло», а пророссийский президент был вынужден уйти.
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин на этом фоне заявил, что инвестиционное соглашение должно было помочь решить проблемы россиян в Абхазии.
«Граждане Абхазии, приезжая в Россию, пользуются всеми правами и возможностями граждан России и в отношении земли, и в отношении бизнеса, и в отношении всего чего угодно. Мы же, когда появляемся в Абхазии, оказываемся людьми второго сорта. Может это Россия долго терпеть? Мы терпели очень долго. Куча проблем — когда отнимают жильё, когда отнимают бизнес на том основании, что мы не свои. Вот этому должны помочь ратификация соглашения о взаимном признании арбитражных судов, против которого выступала оппозиция, а теперь новое соглашение об инвестициях», - сказал Затулин в эфире радио «Говорит Москва».
Со своей стороны, один из лидеров абхазской оппозиции Эшсоу Какалия пояснил, что его соратники не против инвестиций из России, а дело в конкретном документе.
«В процессе подготовки этого соглашения, еще на стадии его проекта, мы неоднократно заявляли, что не против инвестиций из России, но говорили о том, что в этом проекте есть пункты, которые категорически неприемлемы. В нашем парламенте на стадии подготовки проекта было внесено около 20 поправок в это соглашение. Однако исполнительная власть ни одну поправку не учла. (…) Власть пытается навязать обществу документы, которые обществом не воспринимаются. Было бы вполне логично предположить, что парламент откажется от ратификации. Попытка его ратификации привела к революции, по сути, к смене власти», - сказал Какалия «Коммерсанту».
При этом член Всемирного абхазо-абазинского конгресса, член дипломатического клуба МИД РФ Олег Барциц заверил НСН, что в Абхазии нет антироссийских настроений.
«Все нарративы о зарубежном следе в этих процессах я отвергаю априори. Это исключительно внутриполитические процессы. К сожалению, нам не удалось избежать того, что некоторые политические игроки пытаются представить, будто мы испытываем определенное влияние со стороны западных, грузинских, турецких и иных сил. Однако в нашей республике нет питательной среды для иностранного влияния, как нет ее и для антироссийских настроений. Ни одна политическая сила не имеет в своей программе антироссийской направленности», - подчеркнул Барциц.
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