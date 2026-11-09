Рефлексотерапевтическая основа метода воздействия на ухо при похудении существует, так как в этой части тела есть рецепторы, связанные с центрами голода и жажды, рассказала НСН врач-диетолог Марият Мухина.

Метод похудения с помощью прищепки на ухо был представлен на форуме «Национальное здравоохранение — 2026». Младший научный сотрудник НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Михаил Новиков рассказал Life.ru, что устройство воздействует на блуждающий нерв и помогает снизить аппетит. По его словам, стимуляция в течение 10 минут перед приёмом пищи позволяет снижать аппетит, а в долгосрочной перспективе приводит к снижению индекса массы тела. Мухина обосновала данный метод с научной точки зрения.

«Здесь предлагается акупрессура с помощью прищепки. Рефлексотерапевтическая основа данного метода существует, и она научная. В этой части тела есть рецепторы, которые связаны с ядрами центра голода и центра жажды в гипоталамусе – так называемые акупунктурные точки 17 и 18. Воздействие на них создает четкий очаг торможения. То есть, буквально блокируется аппетит. Также оказывается влияние на слюноотделение и уменьшение секреции желчного сока», - пояснила Мухина.