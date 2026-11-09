«Вибратор стройности»: Диетолог предупредила о рисках «прищепки для похудения»
«Прищепка для похудения» на ухо действительно может принести положительный эффект, но дольше двух часов ношения такого устройства приведет к печальным последствиям, предупредила в эфире НСН Марият Мухина.
Рефлексотерапевтическая основа метода воздействия на ухо при похудении существует, так как в этой части тела есть рецепторы, связанные с центрами голода и жажды, рассказала НСН врач-диетолог Марият Мухина.
Метод похудения с помощью прищепки на ухо был представлен на форуме «Национальное здравоохранение — 2026». Младший научный сотрудник НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Михаил Новиков рассказал Life.ru, что устройство воздействует на блуждающий нерв и помогает снизить аппетит. По его словам, стимуляция в течение 10 минут перед приёмом пищи позволяет снижать аппетит, а в долгосрочной перспективе приводит к снижению индекса массы тела. Мухина обосновала данный метод с научной точки зрения.
«Здесь предлагается акупрессура с помощью прищепки. Рефлексотерапевтическая основа данного метода существует, и она научная. В этой части тела есть рецепторы, которые связаны с ядрами центра голода и центра жажды в гипоталамусе – так называемые акупунктурные точки 17 и 18. Воздействие на них создает четкий очаг торможения. То есть, буквально блокируется аппетит. Также оказывается влияние на слюноотделение и уменьшение секреции желчного сока», - пояснила Мухина.
Диетолог также отметила, что есть индивидуальная разница, на каком ухе применять данную технологи. По её совам, для начала путем специальных тестов нужно определить «активное ухо», то есть ту сторону тела человека, которая более представлена в коре головного мозга. Говоря о развитии данной технологии, собеседница НСН отметила, что фантазии изобретателей в этом направлении практически безграничны.
«Как альтернативный вариант борьбы с избыточным весом – это более безвредная методика, потому что в организм не вводится никакая химия и нет побочных эффектов. Но человек не сможет долго носить такую прищепку, так как через 2-3 часа уже будет болезненное ощущение, можно додавить до состояния, когда ткани затекут, случится некроз и пациент лишится половины уха. Более того, со временем возникнут привыкание или адаптация. Но изобретатели могут пойти дальше прищепки и туда вставить, например, вибро-моторчики. Можно изменить силу давления, структуру колебаний вибраций и даже, в конце концов, в ухо вживить микрочип и настроить безвредные по силе локальные удары током. И все будут ставить себе вибраторы стройности. Но я призываю – без фанатизма», – подытожила Мухина.
Ранее диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН рассказала о том, что регулярное употребление фастфуда и стритфуда имеет накопительный эффект и в итоге приведёт к серьёзному ухудшению качества жизни и сократит её продолжительность.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Наивность и чистота: Лисовец о тренде на советскую эстетику в западных странах
- Число погибших при взрыве на заводе в Турции возросло до 10 человек
- «Всё правильно сделали»: В профсоюзе полиции оценили «молодежный» рейд на Китай-городе
- Кушнер и Уиткофф проведут встречи с европейцами до переговоров в Абу-Даби
- Жесты не нужны: Названы условия для переговоров Путина и Мерца
- Канада расширила санкционный список в отношении России
- Садовский объяснил, чем российские стоматологи лучше китайских
- В МИД РФ указали на важность устранения первопричин конфликта на Украине
- Развлечения хватает: Какие блоги учителей должно поддержать государство
- Адвокат рассказала о завещании Лидии Федосеевой-Шукшиной