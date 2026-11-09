«Если в двух словах, то связано это с некачественной работой всех тех людей, которые причастны к работе футбольного клуба. Но я думаю, что из этой ситуации «Локомотив» выберется. Да, не займет высокое место, но из РПЛ не вылетит. Потому что игроки в команде все-таки нормального уровня, и необходимое количество очков будет набрано», – сказал Семин.

По словам собеседника НСН, уход Батракова также не мог не сказаться на неудачах.

«Игроки такого уровня, как Батраков, очень важны. Главный актив клуба – качество игроков. То есть не все остальное, а именно игроки. Есть хорошие, талантливые игроки – значит, результат без сомнений будет. Поэтому нужно более внимательно относиться как продаже игроков, так и к покупкам. Ведь и болельщики будут ходить на матчи клуба только тогда, когда будет результат», – считает Семин.

Накануне стало известно, что «Локомотив» после серии неудач распрощался с главным тренером Михаилом Галактионовым. По оценкам СМИ, он получит неустойку в 60 миллионов рублей. По мнению Семина, смена тренера сама по себе ситуацию не исправит.

«Нужно поменять стратегию. Потому что за последние шесть лет каждый президент, генеральный директор, председатель совета директоров приходил и приносил свою стратегию. Но эта стратегия не работала. Нужно выбрать правильную стратегию. Наверное, должен быть и более квалифицированный потенциал работников», – добавил Юрий Семин.

Ранее НСН сообщала, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов покинул свой пост после поражения от «Рубина». Сразу после матча глава совета директоров «Локо» Юрий Нагорных сообщил, что клуб досрочно прекратит сотрудничество с главным тренером, а также извинился за плохие результаты в этом сезоне.

