В АТОР назвали остановку продажи туров в Абхазию «воспитательной работой»

По его словам, Минэкономразвития РФ выпустило запрет туроператорам продавать туры в республику после того, как там начались беспорядки.

Он указал, что введённые ограничения будут действовать до их отмены, однако ждать этого в 2024 году вряд ли стоит.

«С абхазским бизнесом идет воспитательная работа — лишение турпотока из России... Но надо учесть, что никто не мешает туристам самостоятельно покупать билеты в Абхазию... на это запрета нет», — заключил Мурадян.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что около 50% экономики Абхазии – доходы от туризма, потому все спорные вопросы в стране будут решены до начала активного туристического сезона.

