В АТОР назвали остановку продажи туров в Абхазию «воспитательной работой»
Остановка продажи туров из РФ в Абхазию является «воспитательной работой». Об этом «Газете.Ru» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
По его словам, Минэкономразвития РФ выпустило запрет туроператорам продавать туры в республику после того, как там начались беспорядки.
Он указал, что введённые ограничения будут действовать до их отмены, однако ждать этого в 2024 году вряд ли стоит.
«С абхазским бизнесом идет воспитательная работа — лишение турпотока из России... Но надо учесть, что никто не мешает туристам самостоятельно покупать билеты в Абхазию... на это запрета нет», — заключил Мурадян.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что около 50% экономики Абхазии – доходы от туризма, потому все спорные вопросы в стране будут решены до начала активного туристического сезона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru