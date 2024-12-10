«Пойдут работать»: Жарихин заявил, что Россия больше не будет кормить Абхазию

«Они надеялись, что им простят многолетнее ограничение прав россиян на территории Абхазии в части инвестиций и покупки недвижимости. Но прежнего сценария, думаю, уже не будет, российское руководство перестала устраивать эта ситуация. Своих средств у Абхазии нет, тем более что она сама заблокировала потенциальную возможность наскрести деньги. Абхазы хотят, чтобы деньги шли через “председателей” — граждан Абхазии, через которых приобретается собственность в стране на незаконных основаниях. И этот финансовый ручеек всегда будет тонким — кому же охота рисковать своими деньгами? Абхазия находится в многолетнем экономическом кризисе, хотя есть куда инвестировать — край благодатный, море теплое, красивое. Все есть, кроме отсутствия нормальной законодательной базы. Пока ограничивают возможности россиян вкладывать деньги на законных основаниях в экономику республики, она будет находиться в таком же состоянии», — сказал Жарихин.

По словам собеседника НСН, сегодня граждане Абхазии могут позволить себе не работать, но вскоре положение дел резко изменится.

«Люди тогда не хотят работать, когда у них есть возможность делать это. Когда эта возможность будет ограничена, они вспомнят о том, что когда-то работали. Думаю, в ближайшее время ситуация с российскими деньгами их к этому подтолкнет. Нежелание абхазов трудиться не на пользу и их стране. Бросать их мы не будем, но не станем и бесконечно долго содержать», — подытожил он.

Россия с ноября прекратила финансирование Абхазии, за исключением пенсионных выплат. При этом Абхазия вынуждена закупать электроэнергию из России для покрытия энергодефицита, что существенно увеличивает финансовую нагрузку.

В октябре 2024 года между Абхазия и Россия подписали инвестиционное соглашение, которое предусматривало значительные экономические преференции для российских компаний. Документ вызвал резонанс в республике: оппозиция сочла его угрозой национальному суверенитету. Протесты, начавшиеся в Сухуме, охватили ключевые города республики. Давление улицы вынудило президента Аслана Бжанию и премьер-министра Александра Анкваба уйти в отставку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

