«Пойдут работать»: Жарихин заявил, что Россия больше не будет кормить Абхазию
В Абхазии сегодня отсутствует нормальная законодательная база, из-за этого у страны нет средств на то, чтобы прокормить саму себя, а незначительный собственный капитал получен, как правило, на незаконных основаниях, сказал НСН Владимир Жарихин.
Многолетнее ущемление прав россиян в части покупки недвижимости и инвестиций больше не сойдет с рук Абхазии, Россия больше не будет полностью содержать страну, как это было раньше. Об этом НСН заявил политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой возобновить социальные выплаты, приостановленные Москвой с сентября 2024 года. Об этом сообщило агентство ТАСС. По словам Жарихина, Абхазия рассчитывала, что сможет продолжать ограничивать права россиян, однако руководство России больше не позволит ей делать это.
«Они надеялись, что им простят многолетнее ограничение прав россиян на территории Абхазии в части инвестиций и покупки недвижимости. Но прежнего сценария, думаю, уже не будет, российское руководство перестала устраивать эта ситуация. Своих средств у Абхазии нет, тем более что она сама заблокировала потенциальную возможность наскрести деньги. Абхазы хотят, чтобы деньги шли через “председателей” — граждан Абхазии, через которых приобретается собственность в стране на незаконных основаниях. И этот финансовый ручеек всегда будет тонким — кому же охота рисковать своими деньгами? Абхазия находится в многолетнем экономическом кризисе, хотя есть куда инвестировать — край благодатный, море теплое, красивое. Все есть, кроме отсутствия нормальной законодательной базы. Пока ограничивают возможности россиян вкладывать деньги на законных основаниях в экономику республики, она будет находиться в таком же состоянии», — сказал Жарихин.
По словам собеседника НСН, сегодня граждане Абхазии могут позволить себе не работать, но вскоре положение дел резко изменится.
«Люди тогда не хотят работать, когда у них есть возможность делать это. Когда эта возможность будет ограничена, они вспомнят о том, что когда-то работали. Думаю, в ближайшее время ситуация с российскими деньгами их к этому подтолкнет. Нежелание абхазов трудиться не на пользу и их стране. Бросать их мы не будем, но не станем и бесконечно долго содержать», — подытожил он.
Россия с ноября прекратила финансирование Абхазии, за исключением пенсионных выплат. При этом Абхазия вынуждена закупать электроэнергию из России для покрытия энергодефицита, что существенно увеличивает финансовую нагрузку.
В октябре 2024 года между Абхазия и Россия подписали инвестиционное соглашение, которое предусматривало значительные экономические преференции для российских компаний. Документ вызвал резонанс в республике: оппозиция сочла его угрозой национальному суверенитету. Протесты, начавшиеся в Сухуме, охватили ключевые города республики. Давление улицы вынудило президента Аслана Бжанию и премьер-министра Александра Анкваба уйти в отставку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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