Россельхознадзор опроверг запрет на ввоз в Россию мандаринов из Абхазии
Россельхознадзор не вводил запрет на импорт мандаринов из Абхазии. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Там отметили, что информация не соответствует действительности и что никаких решения о запретах на продукцию из Абхазии ведомство не принимало.
Ранее сегодня и. о. премьер-министра республики Валерий Бганба заявил «Интерфаксу», что Россия ввела запрет на ввоз мандаринов из Абхазии, «ссылаясь на решение санитарных служб». По словам Бганбы, аналогичные службы Абхазии не подтвердили нахождение во фруктах некоей вредоносной мушки. Премьер заявил, что запрет имеет политические причины.
Ранее парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения с Россией об инвестициях, вызвавшего протесты оппозиции. Большинство депутатов высказались против. На 15 февраля в республике назначены внеочередные президентские выборы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru