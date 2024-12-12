Света меньше, давление больше: Абхазии приходится искать финансы по своим «сусекам»
Пока в Абхазии нетерпеливо ждут от РФ ответа на просьбу возобновить финансирование соцвыплат и зарплат, подача электричества в стране продолжает сокращаться уже до 2-х часов в день.
Власти Абхазии нашли средства для выплаты заработной платы за ноябрь бюджетникам, в том числе силовикам, сообщил исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба во время встречи с и.о. президента Бадрой Гунба, передает РИА Новости.
«Двести тридцать миллионов рублей направлено на выплату заработных плат из республиканского бюджета с 9 по 11 декабря», - сказал он.
Делба отметил, что в первую очередь зарплаты получили силовики, сотрудники министерства по налогам и сборам, миграционной и таможенной службы. Также он рассказал, что на сегодняшний день открыто финансирование на сумму 81 миллиона рублей для выплаты зарплаты в системах здравоохранения, образования и культуры республиканского уровня из районных бюджетов.
ДОКУМЕНТ РАЗДОРА
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой возобновить социальные выплаты, приостановленные Москвой с сентября 2024 года.
«Я обратился с письмом к Мишустину, чтобы разморозили софинансирование заработных плат, в целом социальные выплаты», — приводит его слова ТАСС.
Россия с ноября прекратила финансирование Абхазии, за исключением пенсионных выплат. При этом Абхазии необходимо закупать электроэнергию из РФ, чтобы покрыть энергодефицит, а это серьезно увеличивает финансовую нагрузку.
В октябре 2024 года Абхазия и Россия подписали инвестиционное соглашение, которое предусматривало значительные экономические преференции для российских компаний. Однако документ вызвал резонанс в республике: оппозиция сочла его угрозой национальному суверенитету и в столице республики Сухуме начались серьезные протесты.
Под общественным давлением президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб вынуждены были уйти в отставку.
При этом накануне, 11 декабря, Бганба в разговоре с РИА Новости пожаловался, что Россия еще никак не отреагировала на их письмо с просьбой о помощи в финансировании.
«Нет пока никакой реакции на наше письмо на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина (по вопросам софинансирования зарплат и других социальных выплат), отправленное в понедельник, 9 декабря. Возможно, какие-то контакты есть у и.о. президента Абхазии (Бадры Гунба) с Администрацией президента РФ, но у нас ни с правительством, ни с сопредседателем российской части российско-абхазской межправкомиссии контактов сейчас нет», - сокрушался он.
А СВЕТА ВСЕ МЕНЬШЕ
В солнечной республике действительно наступили непростые времена. Страна переживает социально-экономический и энергетический кризис, причиной которого стало сокращение поддержки со стороны России.
Бганба отмечал, что ситуация ухудшается из-за продолжающегося снижения уровня воды в Джварском водохранилище, которое обеспечивает работу ИнгурГЭС — основного источника энергии для региона.
С 9 декабря электричество в Абхазии подавалось дважды в день по два часа 20 минут (в сумме 4 часа 40 минут), а ночью - с 21:00 до 07:00 - электричество не отключали.
Однако согласно новому графику, время подачи электричества будет сокращено еще больше. В связи с остановкой работы Ингурской ГЭС жители будут получать электричество в дневное время всего на 2 часа 48 минут, сообщила в среду компания «Черноморэнерго».
«В целях обеспечения стабильной работы энергоснабжения в силу вступает новый дневной график подачи электроэнергии. Два раза по 1 часу 24 минуты будет подаваться электричество. Ночной режим энергосбережения остается без изменений - с 21.00 до 07.00 утра», - говорится в сообщении компании.
В Сухуме и Пицунде свет будут подавать менее трех часов в день.
Помимо прочего, Бганба сообщил, что на фоне проблем с энергообеспечением с 10 декабря в Абхазии будут закрыты школы и детские сады.
«К сожалению, ситуация с энергообеспечением в Абхазии ухудшилась, и мы вынуждены были сегодня принять ряд решений. Одно из них - со вторника останавливаем работу школ и детских садов», - сказал Бганба.
Как уточнил и.о. министра просвещения республики Инал Габлия, меры будут действовать до 17 декабря включительно. По его словам, речь идет о дополнительных каникулах. При этом сотрудников школ, колледжей и детсадов оповестят, «чтобы они взяли под контроль образовательный процесс и дети занимались дома».
А В МАЙНИНГЕ ЛИ ДЕЛО?
Сами власти Абхазии основной причиной энергокризиса считают незаконный майнинг криптовалюты. В 2020 году в Абхазии узаконили майнинг, прикрывшись необоснованными данными о переизбытке ресурсов. Так, на текущей неделе для борьбы с этой проблемой принимались радикальные меры, например, полное отключение интернета в стране в ночь на 10 декабря. Об этом Бганба сообщал на заседании штаба по ситуации в энергетике.
При этом чиновник подчеркнул, что по-прежнему намерен обратиться к и.о. президента Бадре Гунба и парламенту с тем, чтобы в республике был введен режим ЧС в энергетике.
«Пока мы посмотрим, что это даст в правовом смысле, если чего-то не хватает для реальной борьбы с майнингом, будем просить парламент принять оперативно нормативные акты для того, чтобы силовые структуры могли предпринимать все необходимые меры для изъятия оборудования, в том числе в домах», - сказал Бганба.
Депутат Госдумы Виталий Милонов беседе с NEWS.ru в свою очередь подтвердил, что жители Абхазии остались без света из-за местной оппозиции и принадлежащих ей майнинговых ферм. По его словам, майнинг-фермы потребляют 45% электроэнергии, а до людей электричество уже не доходит.
«На полную силу в Абхазии работают майнинговые фермы, принадлежащие в том числе лидерам оппозиции. 45% электроэнергии потребляют майнинговые фермы, а до людей электричество уже не доходит. Вот такая там оппозиция», — пояснил он.
Однако гендиректор фонда энергетического развития Андрей Листовский в разговоре с НСН отметил, что главная причина энергокризиса в республике все-таки не майнинг, а ограничения перетоков из России.
По его словам, у Абхазии нет других источников электрогенерации, и в этом плане она похожа на одну из южных республик РФ.
«Абхазия похожа на одну из наших южных республик - она имеет свою микрогенерацию в виде маленьких ГЭС и, в основном, получает перетоки из России, как раньше от Грузии. И поэтому любое ограничение перетока, которое сейчас Россия устроила по политическим причинам, просто обнуляет ее энергобаланс», - пояснил эксперт.
При этом Листовский отметил, что майнинг может составлять более 50% энергопотребления Абхазии.
«Майнинг - это огромный потребитель. Зная, как устроена коррупционная составляющая в этой республике, я не удивляюсь, что майнинг может составлять больше половины энергопотребления. Однако пока Россия поставляла электроэнергию, про майнинг никто не вспоминал», - заметил он.
«ЛЕГКОЕ» ДАВЛЕНИЕ ВО ИМЯ ОБЩЕГО ЯЗЫКА
При этом Листовский подчеркнул, что Россия, ограничив перетоки в Абхазию, пытается вынудить республику «найти общий язык» по теме инвестиционного соглашения с РФ.
«Там же основная проблема с тем, что они отказывают российскому капиталу в инвестировании, в праве строить различные рекреационные инфраструктурные объекты, то есть, гостиницы на берегу Черного моря. Поэтому наши власти оказывают легкое давление на властей республики для того, чтобы найти общий язык», - пояснил он.
В свою очередь политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин рассказал НСН, что многолетнее ущемление прав россиян в части покупки недвижимости и инвестиций больше не сойдет с рук Абхазии, Россия больше не будет полностью содержать страну, как это было раньше.
«Они надеялись, что им простят многолетнее ограничение прав россиян на территории Абхазии в части инвестиций и покупки недвижимости. Но прежнего сценария, думаю, уже не будет, российское руководство перестала устраивать эта ситуация. Своих средств у Абхазии нет, тем более что она сама заблокировала потенциальную возможность наскрести деньги… Пока ограничивают возможности россиян вкладывать деньги на законных основаниях в экономику республики, она будет находиться в таком же состоянии», - отрезал он.
Тем временем Совет Госдумы решил отложить на более поздний срок ратификацию протокола о торговом режиме с Абхазией, который был запланирован на 11 декабря, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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