Света меньше, давление больше: Абхазии приходится искать финансы по своим «сусекам»

ДОКУМЕНТ РАЗДОРА

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой возобновить социальные выплаты, приостановленные Москвой с сентября 2024 года.

«Я обратился с письмом к Мишустину, чтобы разморозили софинансирование заработных плат, в целом социальные выплаты», — приводит его слова ТАСС.

Россия с ноября прекратила финансирование Абхазии, за исключением пенсионных выплат. При этом Абхазии необходимо закупать электроэнергию из РФ, чтобы покрыть энергодефицит, а это серьезно увеличивает финансовую нагрузку.

В октябре 2024 года Абхазия и Россия подписали инвестиционное соглашение, которое предусматривало значительные экономические преференции для российских компаний. Однако документ вызвал резонанс в республике: оппозиция сочла его угрозой национальному суверенитету и в столице республики Сухуме начались серьезные протесты.

Под общественным давлением президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб вынуждены были уйти в отставку.

При этом накануне, 11 декабря, Бганба в разговоре с РИА Новости пожаловался, что Россия еще никак не отреагировала на их письмо с просьбой о помощи в финансировании.

«Нет пока никакой реакции на наше письмо на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина (по вопросам софинансирования зарплат и других социальных выплат), отправленное в понедельник, 9 декабря. Возможно, какие-то контакты есть у и.о. президента Абхазии (Бадры Гунба) с Администрацией президента РФ, но у нас ни с правительством, ни с сопредседателем российской части российско-абхазской межправкомиссии контактов сейчас нет», - сокрушался он.

А СВЕТА ВСЕ МЕНЬШЕ

В солнечной республике действительно наступили непростые времена. Страна переживает социально-экономический и энергетический кризис, причиной которого стало сокращение поддержки со стороны России.

Бганба отмечал, что ситуация ухудшается из-за продолжающегося снижения уровня воды в Джварском водохранилище, которое обеспечивает работу ИнгурГЭС — основного источника энергии для региона.

С 9 декабря электричество в Абхазии подавалось дважды в день по два часа 20 минут (в сумме 4 часа 40 минут), а ночью - с 21:00 до 07:00 - электричество не отключали.