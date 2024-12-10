Закрытые школы и энергокризис: Абхазия просит у РФ помощи в финансировании

НА 4 ЧАСА В СУТКИ

Сейчас у Абхазии наступили не простые времена. Страна переживает социально-экономический и энергетический кризис, причиной которого стало сокращение поддержки со стороны России.

Бганба также отметил, что ситуация становится хуже из-за продолжающегося снижения уровня воды в Джварском водохранилище, которое обеспечивает работу ИнгурГЭС — основного источника энергии для региона.

Так, на данный момент приток воды в водохранилище составляет всего 35 кубометров в секунду, а уровень воды достиг критической отметки в 409,8 метра.

Производство электроэнергии резко сократилось, в связи с чем республика получает около 2,5 млн кВт⋅ч в сутки вместо необходимых 7,5 млн кВт⋅ч. Чтобы компенсировать подобный дефицит, Абхазия потребляет 5 млн кВт⋅ч российского перетока каждый день. Однако при отсутствии средств на оплату этот объем будет сокращен, что вынудит власти усилить ограничения энергоснабжения.

Так, с 9 декабря свет в республике подается всего на 4 часа 40 минут в дневное время. Ночью же - с 21:00 до 07:00 - электричество пока не отключают. Однако на заседании штаба по энергетике обсуждалась перспектива более суровых сокращений электроснабжения — вплоть до шести часов в сутки.

На фоне проблем с энергообеспечением с 10 декабря в Абхазии будут закрыты школы и детские сады, сообщил Бганба.

«К сожалению, ситуация с энергообеспечением в Абхазии ухудшилась, и мы вынуждены были сегодня принять ряд решений. Одно из них - со вторника останавливаем работу школ и детских садов», - сказал Бганба.

Как уточнил и.о. министра просвещения республики Инал Габлия, меры будут действовать до 17 декабря включительно. По его словам, речь идет о дополнительных каникулах. При этом сотрудников школ, колледжей и детсадов оповестят, «чтобы они взяли под контроль образовательный процесс и дети занимались дома».