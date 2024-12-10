Закрытые школы и энергокризис: Абхазия просит у РФ помощи в финансировании
Пока Абхазия просит Россию возобновить социальные выплаты и рассматривает идею сокращения подачи электричества в республике до 6 часов в сутки, в Госдуме решили отложить вопрос ратификации протокола о торговом режиме с Абхазией на более поздний срок.
Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой возобновить социальные выплаты, приостановленные Москвой с сентября 2024 года.
«Я обратился с письмом к Мишустину, чтобы разморозили софинансирование заработных плат, в целом социальные выплаты», — приводит его слова ТАСС.
Россия с ноября прекратила финансирование Абхазии, за исключением пенсионных выплат. При этом Абхазии необходимо закупать электроэнергию из РФ, чтобы покрыть энергодефицит, а это существенно увеличивает финансовую нагрузку.
НА 4 ЧАСА В СУТКИ
Сейчас у Абхазии наступили не простые времена. Страна переживает социально-экономический и энергетический кризис, причиной которого стало сокращение поддержки со стороны России.
Бганба также отметил, что ситуация становится хуже из-за продолжающегося снижения уровня воды в Джварском водохранилище, которое обеспечивает работу ИнгурГЭС — основного источника энергии для региона.
Так, на данный момент приток воды в водохранилище составляет всего 35 кубометров в секунду, а уровень воды достиг критической отметки в 409,8 метра.
Производство электроэнергии резко сократилось, в связи с чем республика получает около 2,5 млн кВт⋅ч в сутки вместо необходимых 7,5 млн кВт⋅ч. Чтобы компенсировать подобный дефицит, Абхазия потребляет 5 млн кВт⋅ч российского перетока каждый день. Однако при отсутствии средств на оплату этот объем будет сокращен, что вынудит власти усилить ограничения энергоснабжения.
Так, с 9 декабря свет в республике подается всего на 4 часа 40 минут в дневное время. Ночью же - с 21:00 до 07:00 - электричество пока не отключают. Однако на заседании штаба по энергетике обсуждалась перспектива более суровых сокращений электроснабжения — вплоть до шести часов в сутки.
На фоне проблем с энергообеспечением с 10 декабря в Абхазии будут закрыты школы и детские сады, сообщил Бганба.
«К сожалению, ситуация с энергообеспечением в Абхазии ухудшилась, и мы вынуждены были сегодня принять ряд решений. Одно из них - со вторника останавливаем работу школ и детских садов», - сказал Бганба.
Как уточнил и.о. министра просвещения республики Инал Габлия, меры будут действовать до 17 декабря включительно. По его словам, речь идет о дополнительных каникулах. При этом сотрудников школ, колледжей и детсадов оповестят, «чтобы они взяли под контроль образовательный процесс и дети занимались дома».
МАЙНИНГ-ПРОБЛЕМЫ
Основной причиной энергокризиса власти республики считают незаконный майнинг криптовалюты. В связи с этим Бганба на заседании штаба по ситуации в энергетике заявил, что в республике полностью отключат интернет в ночь 10 декабря.
«Сегодня ночью с 00:00 до 07:00 мы отключаем интернет в Абхазии в целях борьбы с незаконным майнингом и посмотрим, какой это даст эффект. Кроме того, экономия электроэнергии не отменяется», - отметил он.
При этом чиновник подчеркнул, что по-прежнему намерен обратиться к и.о. президента Бадре Гунбе и парламенту с тем, чтобы в республике был введен режим ЧС в энергетике.
«Пока мы посмотрим, что это даст в правовом смысле, если чего-то не хватает для реальной борьбы с майнингом, будем просить парламент принять оперативно нормативные акты для того, чтобы силовые структуры могли предпринимать все необходимые меры для изъятия оборудования, в том числе в домах», - сказал Бганба.
ТОВАРНЫЙ ВОПРОС
Тем временем Совет Госдумы решил отложить на более поздний срок ратификацию протокола о торговом режиме с Абхазией, который был запланирован на 11 декабря, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Ранее, 13 октября, Россия и Абхазия подписали соглашение об инвестициях. Парламент республики должен был рассматривать вопрос о ратификации 15 ноября, но оппозиция выступила против и организовала беспорядки.
Так, в начале ноября правительство России представило в Госдуму поправки к соглашению о торговле с Абхазией, в рамках которых предполагается временное расширение перечня товаров, вывозимых без вывозной пошлины с 27 июля по 31 декабря 2024 года.
Действующим соглашением предусмотрено освобождение от таможенных пошлин товаров, которые Абхазия ввозит из России, а Россия, в свою очередь, не взимает пошлины на товары, ввозимые из Абхазии. Поправки предполагают, что с 27 июля по 31 декабря 2024 года существенно расширится перечень товаров, вывозимых в Абхазию без таможенных пошлин: это цинк и медь (кроме лома), изделия из черных металлов, керамики и стекла, ткани, химические нити и волокна, пряжа, бумага и картон, каучук, резина, пластмасса, мыло, эфирные масла, ряд продуктов питания, корма для животных.
Подписанное в октябре инвестиционное соглашение между РФ и Абхазией вызвало резонанс в республике: оппозиция увидела в нем угрозу национальному суверенитету. По мнению критиков, условия соглашения предоставляли российскому бизнесу чрезмерный контроль над стратегическими отраслями экономики Абхазии.
После публикации текста соглашения в республике начались сильнейшие протесты. Акции возглавили представители оппозиции, которые требовали отставки руководства страны, в связи с чем президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб вынуждены были уйти в отставку.
Теперь ратификация поправок отложена на неопределенный срок. По мнению протестующих в стране, после вступления документа в силу российские компании собирались строить в стране апартаменты и это якобы привело бы к росту цен на жилье, а также создало бы риски для экономики, из-за чего впоследствии мог пострадать местный малый и средний бизнес.
МАНДАРИНОВОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ
Так, проблемы с поставками товаров якобы начали возникать между РФ и Абхазией уже в пятницу, 6 декабря. Об этом сообщил Валерий Бганба в беседе с «Интерфаксом». Он отметил, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики, ссылаясь на решение санитарных служб.
Заявление встревожило общественность и СМИ, однако Россельхознадзор в тот же день опроверг данную информацию.
«Данная информация не соответствует действительности. Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии», — говорится в сообщении ведомства.
Так, и.о. министра сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа отметил, что вечером, в пятницу 6 декабря, в Россию снова начали ввозить мандарины из республики.
По его словам, на границе образовалась пробка из более чем 20 фур, перевозящих цитрусовые плоды. Причиной задержек стали доскональные проверки из-за выявленных случаев западного цветочного трипса в нескольких поставках. В связи с этим российские санитарные службы ужесточили фито-санитарный контроль.
В свою очередь исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков разговоре с НСН отметил, что основным поставщиком мандаринов в Россию является Турция, на которую приходится более 50% импорта, чем успокоил всех россиян.
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