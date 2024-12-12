В Абхазии восстановили работу Ингурской ГЭС
Работу Ингурской гидроэлектростанции в Абхазии восстановили после аварийного отключения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Черноморэнерго».
Ранее республика осталась без электричества, на ГЭС произошло отключение из-за падения уровня воды в водохранилище.
«Когда уровень воды немного поднялся, она автоматически включилась», — указали в пресс-службе организации.
В «Черноморэнерго» пояснили, что ГЭС работает на притоке, которого хватает для обеспечения Абхазии электроэнергией на 2 часа 48 минут в сутки. В ночное время — с 21 часа до 7 утра — республика получает электричество из России по перетоку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru