В Абхазии восстановили работу Ингурской ГЭС

Ранее республика осталась без электричества, на ГЭС произошло отключение из-за падения уровня воды в водохранилище.

«Когда уровень воды немного поднялся, она автоматически включилась», — указали в пресс-службе организации.

В «Черноморэнерго» пояснили, что ГЭС работает на притоке, которого хватает для обеспечения Абхазии электроэнергией на 2 часа 48 минут в сутки. В ночное время — с 21 часа до 7 утра — республика получает электричество из России по перетоку.

