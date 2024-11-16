Отказ от отставки: Президент Абхазии Бжания сбежал из Сухума
В пресс-службе главы республики сообщили, что он находится в селе Тамыш, а не на российской военной базе.
На фоне протестов, случившихся в Абхазии накануне, оппозиция республики призвала президента страны Аслана Бжанию уйти в отставку. Однако политик отказался это делать, заявив, что он и руководство страны останутся у власти. При этом сам Бжания сбежал из Сухума и призвал своих сторонников не поддаваться провокациям.
«ПОБЕГ» ИЗ СУХУМА
Президент Абхазии Аслан Бжания покинул Сухум на фоне требований оппозиции об отставке. По словам одного из лидеров оппозиции, героя страны Левана Микаа, политик «сбежал» в неизвестном направлении. При этом сам Бжания заявил, что отказался от отставки.
«Мы не можем найти тех людей, которые могут нам сказать, куда, в какую сторону [направился Бжания]», - приводит слова Микаа издание «D News Абхазия».
Он рассказал, что переговоры между властью и оппозицией прекращены, и если Бжания до утра 16 ноября не выйдет на связь, то вопрос о его отставке будет рассматриваться в парламенте.
Сообщалось, что изначально президент находился в здании МВД в столице. При этом также ходили слухи, что потом он якобы переместился на российскую военную базу, однако в администрации Бжании опровергли данную информацию.
До этого пресс-служба лидера Абхазии подтвердила, что Бжания покинул столицу республики и отправился в свое родное село Тамыш. Именно там в одной из школ он намерен встретиться с населением, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, передает RT. Абхазский лидер также заявил, что руководство страны продолжит работу, и призвал не поддаваться на провокации.
ОТСТАВКА ЛИ?
На фоне протестов, которые произошли в Абхазии 15 ноября, оппозиция предложила президенту страны добровольно уйти в отставку. В СМИ появилась информация, что Аслан Бжания согласился, однако позже политик заявил, что он и руководство страны останутся на своих постах.
«Руководство Абхазии, президент Абхазии, вице-президент Абхазии, премьер-министр, члены правительства находятся на местах в Абхазии и будут находиться на местах, будут работать дальше. Я здесь, в Абхазии… Мы будем прилагать усилия по ликвидации последствий этих событий», - объявил Бжания перед собравшимися в столице.
15 ноября абхазская оппозиция, представители которой взяли штурмом комплекс правительственных зданий, выдвинула требование отправить в отставку Аслана Бжанию и провести досрочные президентские выборы. Оппозиционеры предложили назначить на должность и. о. президента спикера парламента Лашу Ашубу.
«Или второй вариант: уйдут все, а перед этим президент назначает компромиссную фигуру премьер-министром, и он будет исполнять обязанности главы государства», - приводит слова депутата Кана Кварчия РИА Новости.
Он рассказал, что власти республики предложили назначить и. о. главы государства вице-президента Бадру Гунба, а представителя оппозиции — в кабинет министров.
ПРОТЕСТЫ В СУХУМЕ
Днем 15 ноября у здания парламента в Сухуме прошли митинги на фоне планировавшейся ратификации инвестиционного соглашения с Россией. В связи со случившемся рассмотрение документа было сорвано, а дату следующего собрания так и не назначили. При этом митингующие не разошлись, потребовав отклонить ратификацию и значительно доработать ее.
Во время акции протестов грузовик выломал забор на территории парламента. Участники беспорядков взяли под контроль весь комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе кабинет министров и парламента. Между тем, силовики, которые обеспечивали порядок внутри, покинули их. При этом сами митингующие заявляли, что не выступают против России, а наоборот считают, что будущее Абхазии связано именно с Москвой. СМИ Абхазии сообщили, что впервые в истории страны силовики разгоняли толпу протестующих дымовыми шашками и слезоточивым газом.
Зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что протесты в Сухуме могут говорить о попытке раскачивания ситуации в Абхазии перед президентскими выборами, которые должны пройти в 2025 году.
«Люди, которые пришли к парламенту, это представители оппозиции, которые ищут любой повод для того, чтобы накануне будущих президентских выборов раскачать стабильность в республике и сформировать негативный образ власти. Им все равно, какой повод использовать. С некоторых пор они ничего лучшего не нашли, как пытаться торпедировать те или иные российско-абхазские договоренности. Они в чем-то подозревают и Россию, и тех, кто с ней договаривается. Не вижу ничего хорошего в том, что оппозиция в Абхазии избрала такой метод – ни для республики, ни для самой оппозиции», - объяснил он в беседе с НСН.
Ранее депутат Константин Затулин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что сближение Грузии, Южной Осетии и Абхазии не означает вывод российских войск.
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