Отказ от отставки: Президент Абхазии Бжания сбежал из Сухума

«ПОБЕГ» ИЗ СУХУМА

Президент Абхазии Аслан Бжания покинул Сухум на фоне требований оппозиции об отставке. По словам одного из лидеров оппозиции, героя страны Левана Микаа, политик «сбежал» в неизвестном направлении. При этом сам Бжания заявил, что отказался от отставки.

«Мы не можем найти тех людей, которые могут нам сказать, куда, в какую сторону [направился Бжания]», - приводит слова Микаа издание «D News Абхазия».

Он рассказал, что переговоры между властью и оппозицией прекращены, и если Бжания до утра 16 ноября не выйдет на связь, то вопрос о его отставке будет рассматриваться в парламенте.

Сообщалось, что изначально президент находился в здании МВД в столице. При этом также ходили слухи, что потом он якобы переместился на российскую военную базу, однако в администрации Бжании опровергли данную информацию.