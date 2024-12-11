«Черноморэнерго»: Вся Абхазия осталась без электричества
Республика Абхазия полностью осталась без электричества. Как сообщает пресс-служба компании «Черноморэнерго», это связано с остановкой Ингурской ГЭС из-за критически низкого уровня воды.
Уточняется, что для обеспечения стабильной работы энергоснабжения на территории республики вводится новый дневной график подачи электроэнергии.
«Два раза по одному часу 24 минуты будет подаваться электричество. Ночной режим остаётся без изменений - с 21:00 до 07:00 утра», - указали в компании.
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявил, что власти, в целях борьбы с незаконным майнингом, приняли решение временно отключить на территории республики интернет, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru