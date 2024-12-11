«Черноморэнерго»: Вся Абхазия осталась без электричества

Республика Абхазия полностью осталась без электричества. Как сообщает пресс-служба компании «Черноморэнерго», это связано с остановкой Ингурской ГЭС из-за критически низкого уровня воды.

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Уточняется, что для обеспечения стабильной работы энергоснабжения на территории республики вводится новый дневной график подачи электроэнергии.

«Два раза по одному часу 24 минуты будет подаваться электричество. Ночной режим остаётся без изменений - с 21:00 до 07:00 утра», - указали в компании.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявил, что власти, в целях борьбы с незаконным майнингом, приняли решение временно отключить на территории республики интернет, сообщает RT.

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