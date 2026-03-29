Призывной возраст в Иране снизили до 12 лет
В Иране снизили призывной возраст, сообщает Al Arabiya со ссылкой на заместителя главы КСИР Рахима Надали.
Он призвал подростков 12-13 лет добровольно поступать на службу в силовые структуры. «Мы приняли это решение, учитывая возраст тех, кто хочет присоединиться. Дети в возрасте 12-13 лет хотят участвовать», - указал Надали.
Отмечается, что несовершеннолетние будут охранять блокпосты и патрулировать города. Их вооружат автоматами. По данным издания, решение одобрил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.
Ранее в Иране опровергли слухи о согласии Хаменеи на переговоры с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
