Россияне массово отказываются от отдыха на Черном море из-за разливов нефти
Россияне в массовом порядке отказываются от поездок на Черноморское побережье, сообщает «Коммерсант».
Отели Анапы, санатории и оздоровительные учреждения фиксируют большое количество отказов, сообщил глава Торгово-промышленной палаты Анапы Игорь Ткачук. По его словам, главная причина - сохраняющийся режим чрезвычайной ситуации в городе-курорте после разлива нефти.
Эксперт указал, что вся экономика региона тесно связана с туризмом. «У санаториев, оздоровительных учреждений и отелей Анапы сейчас до 50% отказов», - отметил Ткачук.
В настоящее время большинство санаториев стоят полупустыми. Сам факт действия режима ЧС остается ключевым фактором, который мешает заключению контрактов с крупными корпоративными заказчиками, и для организованных туристических групп. Ткачук считает, что если пляжи откроют и режим ЧС снимут, показатели прошлых лет не вернутся — рост составит не более 30% по сравнению с 2025 годом.
Туротрасль не ждет больших изменений по спросу на Анапу в этом году, заявил коммерческий директор ГК «Слетать.ру» Антон Лаврухин в пресс-центре НСН.
