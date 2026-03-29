СМИ: США готовят многонедельную наземную операцию в Иране
Пентагон готовит многонедельную наземную операцию в Иране, сообщает Washington Post.
По данным издания, которое ссылается на официальные лица, любая потенциальная наземная операция не будет представлять собой полномасштабное вторжение. Речь идет о рейдах, проводимых совместно силами специальных операций и обычными пехотными подразделениями.
В настоящее время нет ясности относительно того, одобрит ли президент США Дональд Трамп планы, которые разрабатывались последние недели.
Ранее стало известно, что Пентагон готовится к масштабному удару в операции против Ирана, если усилия дипломатов по разрешению конфликта не дадут результата и если Ормузский пролив не будет разблокирован, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
