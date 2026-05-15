Сын Мадуро: Отец сидит в общей камере на 18 человек

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, вывезенный в США, содержится не в одиночке, а в общей камере на 18 человек в следственном изоляторе в Нью-Йорке, сообщает Der Spiegel со ссылкой на его сына Николаса Мадуро Герра.

По его словам, первое время отец сидел один, но перед Пасхой его перевели в общее помещение. Половина его сокамерников говорит по-испански. Также у него есть возможность ежедневно звонить домой.

Что касается досуга, то Мадуро смотрит телевизор, учит английский язык, много читает Библию, и книги, высылаемые через Amazon.

Ранее Мадуро впервые за долгое время выступил с заявлением.

ФОТО: AP / ТАСС
