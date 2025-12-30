США, по всей видимости, прекратят оказывать всякую помощь Украине после атаки ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, кроме того, возможно усиление политического давления на офис Зеленского и ускорение проведения выборов на Украине. Об этом НСН заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Американский лидер Дональд Трамп выразил возмущение попыткой Украины атаковать пир помощи дронов резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Как отметил помощник Путина Юрий Ушаков, Трамп заявил, что инцидент «повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским». По словам Дудакова, атака на резиденцию Путина может обернуться для Киева резким ограничением обмена разведданными с Вашингтоном и усилением политического давления на офис Зеленского.

«Мы сейчас наблюдаем очень серьезную ситуацию с эскалацией в связи с атакой украинских дронов на резиденцию Путина в Новгородской области. Думаю, что последствия для украинской стороны будут очень серьезными, не исключаю того, что американцы могут резко ограничить обмен разведданными с ВСУ. Это сделает невозможным подобные атаки вглубь российской территории. К тому же, полагаю, будет оказываться политическое давление на офис Зеленского: стоит ждать новых антикоррупционных расследований, новых разоблачений в отношении окружения Зеленского и новых рейдов в правительственном квартале Киева. Кроме того, американцы будут заставлять проводить выборы на Украине, причем без всяких перемирий и всего остального, что и не нужно для проведения выборов», – сказал Дудаков.