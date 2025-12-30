«США больше не помогут»: Чем обернется для Украины атака на резиденцию Путина
После атаки ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина Украине не приходится рассчитывать на помощь со стороны США, сказал НСН Малек Дудаков.
США, по всей видимости, прекратят оказывать всякую помощь Украине после атаки ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, кроме того, возможно усиление политического давления на офис Зеленского и ускорение проведения выборов на Украине. Об этом НСН заявил политолог-американист Малек Дудаков.
Американский лидер Дональд Трамп выразил возмущение попыткой Украины атаковать пир помощи дронов резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Как отметил помощник Путина Юрий Ушаков, Трамп заявил, что инцидент «повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским». По словам Дудакова, атака на резиденцию Путина может обернуться для Киева резким ограничением обмена разведданными с Вашингтоном и усилением политического давления на офис Зеленского.
«Мы сейчас наблюдаем очень серьезную ситуацию с эскалацией в связи с атакой украинских дронов на резиденцию Путина в Новгородской области. Думаю, что последствия для украинской стороны будут очень серьезными, не исключаю того, что американцы могут резко ограничить обмен разведданными с ВСУ. Это сделает невозможным подобные атаки вглубь российской территории. К тому же, полагаю, будет оказываться политическое давление на офис Зеленского: стоит ждать новых антикоррупционных расследований, новых разоблачений в отношении окружения Зеленского и новых рейдов в правительственном квартале Киева. Кроме того, американцы будут заставлять проводить выборы на Украине, причем без всяких перемирий и всего остального, что и не нужно для проведения выборов», – сказал Дудаков.
Собеседник НСН добавил, что Киев может больше не рассчитывать на помощь со стороны США.
«Думаю, что Киеву придется забыть о какой-либо поддержке со стороны США: новых ракет типа Tomahawk точно не появится, новых траншей не будет согласовано в бюджете на 2026 год. Думаю, показательно это ударит и по европейской “партии войны”, которая могла иметь отношение к этим терактам или как минимум знать о них. Сегодня между США и Европой серьезный конфликт, который будет усугубляться. Возможны дальнейшие санкции в отношении еврокомиссаров со стороны Вашингтона, тарифное давление, поддержка внесистемных движений евроскептиков, которые выступают против конфликта, и так далее», – подытожил он.
Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин заявил, что Трамп после инцидента с попыткой атаки резиденции президента России может потребовать от Украины ускорить процесс проведения выборов главы государства. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
